Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке фиксируют афтершоки после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 31.07.2025 (обновлено: 10:08 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/aftershok-2032523547.html
На Камчатке фиксируют афтершоки после землетрясения
На Камчатке фиксируют афтершоки после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
На Камчатке фиксируют афтершоки после землетрясения
Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:59:00+03:00
2025-07-31T10:08:00+03:00
камчатка
происшествия
петропавловск-камчатский
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289140_3:0:783:439_1920x0_80_0_0_9d890eee73aa0dbd80df0f92c79ba1d1.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила ЧебровРанее Чебров сообщал РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки."Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения – от самых малых значений до около 7 баллов… В ближайшие месяцы афтершоки будут еще ощущаться, их будет до нескольких тысяч", - сказал Чебров РИА Новости.Он отметил, что точную цифру произошедших афтершоков с 30 июля пока сложно назвать.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
камчатка
петропавловск-камчатский
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289140_146:0:731:439_1920x0_80_0_0_9785c9d91af375888a018432eb5cf368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке фиксируют афтершоки после землетрясения

На Камчатке зафиксировали более тысячи афтершоков после землетрясения

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров
Ранее Чебров сообщал РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки.
"Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения – от самых малых значений до около 7 баллов… В ближайшие месяцы афтершоки будут еще ощущаться, их будет до нескольких тысяч", - сказал Чебров РИА Новости.
Он отметил, что точную цифру произошедших афтершоков с 30 июля пока сложно назвать.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Последствия землетрясения на Камчатке
Вчера, 09:53
 
КамчаткаПроисшествияПетропавловск-КамчатскийСахалинская областьЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала