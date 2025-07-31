https://ria.ru/20250731/aftershok-2032523547.html

На Камчатке фиксируют афтершоки после землетрясения

На Камчатке фиксируют афтершоки после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025

На Камчатке фиксируют афтершоки после землетрясения

Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:59:00+03:00

2025-07-31T09:59:00+03:00

2025-07-31T10:08:00+03:00

камчатка

происшествия

петропавловск-камчатский

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила ЧебровРанее Чебров сообщал РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки."Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения – от самых малых значений до около 7 баллов… В ближайшие месяцы афтершоки будут еще ощущаться, их будет до нескольких тысяч", - сказал Чебров РИА Новости.Он отметил, что точную цифру произошедших афтершоков с 30 июля пока сложно назвать.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

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камчатка, происшествия, петропавловск-камчатский, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области