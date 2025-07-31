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Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.07.2025
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15:10 31.07.2025 (обновлено: 15:16 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/aeroflot-2032628220.html
Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота"
Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.07.2025
Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота"
Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:10:00+03:00
2025-07-31T15:16:00+03:00
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
хакерская атака на "аэрофлот"
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор."По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждение", - сообщили в ведомстве.Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.Тогда же Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией по "Аэрофлоту". Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании не подтверждались фактами. В ведомстве добавили, что ждут информацию от "Аэрофлота" и примут решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств.
https://ria.ru/20250729/avia-2032200826.html
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аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), хакерская атака на "аэрофлот", россия
Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Хакерская атака на "Аэрофлот", Россия
Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота"

Роскомнадзор не подтвердил информацию об утечке данных из "Аэрофлота"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор.
"По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждение", - сообщили в ведомстве.
Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Тогда же Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией по "Аэрофлоту". Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании не подтверждались фактами. В ведомстве добавили, что ждут информацию от "Аэрофлота" и примут решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Слаженная работа авиаотрасли помогла "Аэрофлоту" во время кибератаки
29 июля, 18:32
 
АэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Хакерская атака на "Аэрофлот"Россия
 
 
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