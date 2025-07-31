https://ria.ru/20250731/aeroflot-2032628220.html

Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота"

Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота" - РИА Новости, 31.07.2025

Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из "Аэрофлота"

Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:10:00+03:00

2025-07-31T15:10:00+03:00

2025-07-31T15:16:00+03:00

аэрофлот

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

хакерская атака на "аэрофлот"

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о якобы утечке данных из "Аэрофлота" не подтвердилась, заявил РИА Новости Роскомнадзор."По состоянию на 14:00 31 июля 2025 года информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждение", - сообщили в ведомстве.Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.Тогда же Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией по "Аэрофлоту". Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании не подтверждались фактами. В ведомстве добавили, что ждут информацию от "Аэрофлота" и примут решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств.

https://ria.ru/20250729/avia-2032200826.html

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аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), хакерская атака на "аэрофлот", россия