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"Отбила у невесты греческого миллиардера": любовные лабиринты Даши Жуковой

"Отбила у невесты греческого миллиардера": любовные лабиринты Даши Жуковой - РИА Новости, 30.07.2025

"Отбила у невесты греческого миллиардера": любовные лабиринты Даши Жуковой

Дизайнер, модельер и коллекционер - Даша Жукова стала широко известна после брака с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Ее личная жизнь всегда была в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:00:00+03:00

2025-07-30T20:00:00+03:00

2025-07-30T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Дизайнер, модельер и коллекционер - Даша Жукова стала широко известна после брака с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Ее личная жизнь всегда была в центре внимания СМИ и связана с успешными и знаменитыми мужчинами. Разведясь с одним из богатейших людей России, она нашла утешение в объятиях греческого миллиардера. О феномене Жуковой - в материале РИА Новости.Детство в Санта-БарбареДаша появилась на свет в семье микробиолога Елены Жуковой и солидного бизнесмена, основателя компании по транспортировке нефти Александра Радкина. Уже с детства девушка знала, что такое большие деньги.Вскоре родители развелись. Мама увезла дочку из Москвы в Санта-Барбару - ей предложили работу в США.В Америке Даша окончила среднюю школу и пошла в медицинский университет. Через некоторое время отец пригласил девушку в Лондон, где она занялась бизнесом, попутно встречаясь с весьма успешными мужчинами.Роман с теннисистом помог завязать нужные знакомстваВ 2004-м Дашу стали замечать в обществе с теннисистом и одним из главных российских красавцев – Маратом Сафиным. Спортсмен даже объявил о своих отношениях с девушкой перед многотысячной толпой в Мельбурне, когда выиграл турнир "Большого шлема".Указав на трибуны, Сафин заявил, что к его победе причастна присутствующая на стадионе его возлюбленная Даша.Паре прочили скорую свадьбу. Однако отношения вышли совсем непродолжительными. Ходят слухи, что Марат изменил возлюбленной с начинающей певицей, а Даша не смогла простить предательство.Хоть с Сафиным у Жуковой не получилось построить семью, во время этих отношений она обзавелась важными знакомствами, которые помогли ей в будущем.Первый миллиардер на горизонтеВпрочем, Даша забыла теннисиста довольно быстро, после разрыва с ним она познакомилась с будущим супругом – миллиардером Романом Абрамовичем. Они встретились в 2005 году на вечеринке после матча "Барселоны" и "Челси".Абрамовичу сразу понравилась красивая девушка, и его совершенно не смущало ни то, что у них была разница в возрасте в 15 лет, ни то, что он на тот момент был женат.С супругой он развелся, а уже в 2007 году о Даше стали говорить, как о новой возлюбленной бизнесмена. Через год они поженились.В 2009-м Даша подарила избраннику сына Аарона, а в 2013-м — дочку Лею. Вместе Жукова и Абрамович занимались музеем "Гараж" и проектом "Новая Голландия".Однако в интернете все чаще стали появляться слухи о взаимных изменах супругов. Так, Дашу папарацци запечатлели на мероприятии в обнимку с Леонардо ДиКаприо. Абрамовича в журналисты подозревали в интрижке с балериной Мариинского театра Дианой Вишневой.В 2017-м супруги сообщили о том, что разводятся, оставаясь при этом в дружеских отношениях.Отбила у невесты греческого миллиардераОднако и в этот раз Даша после разрыва не очень долго была одна. Практически сразу после развода с Абрамовичем она стала появляться в обществе с братом подруги и давним приятелем Ставросом Ниархосом, наследником империи некогда главного конкурента Аристотеля Онассиса.Мужчина был младше Даши на четыре года и до знакомства с ней считался ветреным и любвеобильным. В то время он был помолвлен, но как раз принял решение расстаться со своей невестой. Отношения Даши с греческим миллиардером быстро переросли в любовь. Уже в 2019 году она вышла замуж за бизнесмена.Свадьба была пышной, и потратила на нее пара почти семь миллионов долларов. На мероприятии было около 300 человек, среди которых Кэти Перри и принцесса Биатрис.С детьми супруги не стали затягивать. В 2021 году у них родился общий сын, которого назвали в честь отца Ставроса — Филиппом.На одном общем ребенке пара не остановилась: в 2023-м Даша родила дочку Викторию, а уже в декабре 2024-го — сына Александра. Несмотря на то, что она уже в пятый раз стала мамой, Дарья Жукова сохраняет стройную привлекательную фигуру. Для поддержания формы приходится заниматься спортом — теннисом, бегом и йогой.В последнее время Дарья и Ставрос редко появляются в свете, предпочитая уделять все свободное время детям и друг другу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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