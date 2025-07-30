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Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025
Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области
Мужчина ранен в результате удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в районе села Никольское Белгородского района, пострадавшего госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:23:00+03:00
2025-07-30T15:23:00+03:00
2025-07-30T15:45:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в районе села Никольское Белгородского района, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотник нанёс удар по легковому автомобилю в районе села Никольское Белгородского района. Ранен мужчина. Бойцы подразделения "Орлан" оказали пострадавшему с осколочными ранениями ног и баротравмой первую помощь и передали бригаде скорой. Для дальнейшего лечения он доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что транспортное средство получило повреждения.
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области
Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Никольском Белгородской области