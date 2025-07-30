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Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025
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10:23 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zhitel-2032298478.html
Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ
Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025
Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ
Житель квартиры на 18-м этаже дома в Белгороде Алексей рассказал РИА Новости, как его дом утром в среду подвергся атаке беспилотника. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:23:00+03:00
2025-07-30T10:23:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Житель квартиры на 18-м этаже дома в Белгороде Алексей рассказал РИА Новости, как его дом утром в среду подвергся атаке беспилотника. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждены остекление порядка десяти квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля. "В 6.20 или 6.22, точное время не знаю, примерно, услышали сильный звук, прям очень сильный. Были осколки, мы спали в этот момент. Упали на пол, правило, наверное, не знаю, чтобы уйти от осколков. Это сейчас мы на балконе, мы спали в комнате другой. Там тоже есть разрушение, ударили целенаправленно", - рассказал Алексей. Он подчеркнул, что благодаря шторам, разрушения в квартире оказались менее значительными. Сосед Алексея Ярослав рассказал агентству, что в его квартиру "больше всего прилетело". "Проснулся от того, что порох, пыль, вот это все, осколки в волосах. За счет того, что пленка на окнах: вот все нормально", - добавил собеседник агентства. Ярослав подчеркнул, что на место происшествия уже приезжали специалисты, в том числе представители жилищно-коммунальных служб. Квартира сильно засыпана осколками, пострадавших нет. "Вещи, конечно, пострадали, но главное – люди живы", – заключил мужчина.
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Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде
Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде - по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков. В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад, осколками посечены 24 автомобиля.
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ

Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ утром

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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Житель квартиры на 18-м этаже дома в Белгороде Алексей рассказал РИА Новости, как его дом утром в среду подвергся атаке беспилотника.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждены остекление порядка десяти квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля.
"В 6.20 или 6.22, точное время не знаю, примерно, услышали сильный звук, прям очень сильный. Были осколки, мы спали в этот момент. Упали на пол, правило, наверное, не знаю, чтобы уйти от осколков. Это сейчас мы на балконе, мы спали в комнате другой. Там тоже есть разрушение, ударили целенаправленно", - рассказал Алексей.
Он подчеркнул, что благодаря шторам, разрушения в квартире оказались менее значительными.
Сосед Алексея Ярослав рассказал агентству, что в его квартиру "больше всего прилетело".
"Проснулся от того, что порох, пыль, вот это все, осколки в волосах. За счет того, что пленка на окнах: вот все нормально", - добавил собеседник агентства.
Ярослав подчеркнул, что на место происшествия уже приезжали специалисты, в том числе представители жилищно-коммунальных служб. Квартира сильно засыпана осколками, пострадавших нет.
"Вещи, конечно, пострадали, но главное – люди живы", – заключил мужчина.
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ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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