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Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ

Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.07.2025

Житель Белгорода рассказал, как его дом подвергся атаке беспилотника ВСУ

Житель квартиры на 18-м этаже дома в Белгороде Алексей рассказал РИА Новости, как его дом утром в среду подвергся атаке беспилотника. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:23:00+03:00

2025-07-30T10:23:00+03:00

2025-07-30T10:23:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Житель квартиры на 18-м этаже дома в Белгороде Алексей рассказал РИА Новости, как его дом утром в среду подвергся атаке беспилотника. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации повреждены остекление порядка десяти квартир и фасад. Осколками посечены 24 автомобиля. "В 6.20 или 6.22, точное время не знаю, примерно, услышали сильный звук, прям очень сильный. Были осколки, мы спали в этот момент. Упали на пол, правило, наверное, не знаю, чтобы уйти от осколков. Это сейчас мы на балконе, мы спали в комнате другой. Там тоже есть разрушение, ударили целенаправленно", - рассказал Алексей. Он подчеркнул, что благодаря шторам, разрушения в квартире оказались менее значительными. Сосед Алексея Ярослав рассказал агентству, что в его квартиру "больше всего прилетело". "Проснулся от того, что порох, пыль, вот это все, осколки в волосах. За счет того, что пленка на окнах: вот все нормально", - добавил собеседник агентства. Ярослав подчеркнул, что на место происшествия уже приезжали специалисты, в том числе представители жилищно-коммунальных служб. Квартира сильно засыпана осколками, пострадавших нет. "Вещи, конечно, пострадали, но главное – люди живы", – заключил мужчина.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде - по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков. В результате детонации повреждены остекление порядка 10 квартир и фасад, осколками посечены 24 автомобиля. 2025-07-30T10:23 true PT0M21S

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