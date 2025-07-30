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Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах

Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах - РИА Новости, 30.07.2025

Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах

30 июля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:48:00+03:00

2025-07-30T14:48:00+03:00

2025-07-30T14:48:00+03:00

справки

происшествия

землетрясение

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202530 июля у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 17 километров в 144 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. После основного землетрясения было зафиксировано 30 ощутимых толчков с интенсивностью два-пять баллов. По данным пресс-службы Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, это стало сильнейшим землетрясением в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения у Камчатки угроза цунами была распространена по всем Курильским островам, в населенных пунктах Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск, Никольское и Северо-Курильск. Четыре волны с заплеском порядка до 200 метров накрыли город Северо-Курильск на острове Парамушир и затопили порт и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Никто из работников и сотрудников не пострадал. В оперативных службах региона сообщили, что жители самостоятельно эвакуировались на возвышенности, жертв и пострадавших нет. Еще 300 человек увезли в безопасное место из морского порта. В результате разгула стихии пострадала женщина в здании аэропорта, ее состояние удовлетворительное. По сообщению Минздрава региона, городская детская поликлиника №1 серьезно пострадала во время землетрясения. Работа учреждения временно приостановлена. Проводится обследование техническими специалистами. Пострадало также здание детского сада в Петропавловске-Камчатском, где обрушилась стена из-за землетрясения. Однако детский сад был закрыт на ремонт, никто не пострадал. Режим ЧС введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами 20 июля на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное – магнитудой 7,6. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около тысячи повторных землетрясений с магнитудой 6,7 и менее. Правительство региона сообщало, что афтершоковый процесс на Камчатке будет продолжаться несколько месяцев. В результате разгула стихии серьезных разрушений нет – зафиксированы лишь трещины в зданиях. 14 июня у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в 178 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир, очаг – на глубине 40 километров. 13 июня в регионе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. Землетрясение произошло в 18.35 по времени UTC (21.35 мск) в 445 километрах к северо-востоку от города Курильск с населением около 1,6 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 11 километров. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. 13 апреля у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился в 227 километрах северо-западнее необитаемого острова Симушир, очаг – на глубине 400 километров. Сейсмолог отметила, что, по оперативным данным, подземные толчки силой 2 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.15 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 1,3 километрах от села Бельтир Кош-Агачского района. Как сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю, жителями ощущались толчки в Заринской, Бийской, Белокурихинской зонах и в Барнауле. По словам главы Республики Алтай Андрея Турчака, незначительные повреждения выявили на 60 социальных объектах – школах, детсадах, ФАПах, ДК. Несущие конструкции не повреждены, в основном речь идет о нарушениях штукатурного слоя.2024В ночь на 28 декабря у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился в Охотском море в 28 километрах западнее курильского острова Симушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 160 километров. Сейсмолог отметила, что, по данным гидрометеостанции в селе Малокурильском, землетрясение силой 4 балла ощутили на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась. 8 декабря у побережья северных Курил было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в Охотском море в 86 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 291 километр. Землетрясение ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир силой до 3 баллов. 24 октября в Тихом океане у побережья северных Курил было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в Тихом океане в 155 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг располагался на глубине 63 километров. Землетрясение силой три балла ощутили в Северо-Курильске. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась. 30 августа у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1 и силой толчков до 5 баллов. Расстояние от эпицентра до Петропавловска-Камчатского составило 123 километра. Глубина залегания очага около 27 километров под морским дном. В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов. 18 августа у берегов Камчатки в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 6,9. В акватории Авачинского залива в течение нескольких месяцев продолжался афтершоковый процесс: 1 октября три землетрясения магнитудой от 4,2 до 6,3 произошли на Камчатке. 10 августа в Охотском море к востоку от побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 110 километрах восточнее мыса Свободный в Корсаковском районе в южной части Сахалина. Очаг залегал на глубине 408 километров. По информации сейсмологов, землетрясение в населенных пунктах острова не ощущалось, тревога цунами не объявлялась. 202328 декабря землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов. Землетрясение зафиксировали в 9.15 по времени UTC (12.15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Вслед за землетрясением были зафиксированы два подземных толчка магнитудой 4,9 и 4,8 в 20.37 (12.37 мск) и 21.07 (13.07 мск) соответственно. Эпицентр подземных толчков находился в 113 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп.3 апреля на Камчатке произошло землетрясение интенсивностью 6,9 балла. Были зафиксированы еще пять землетрясений магнитудой до 4,6. При этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу. В результате землетрясения никто не пострадал По информации ГУ МЧС по Сахалинской области, эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива – в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. 20225 июля 2022 года на Кузбассе около 16:00 по местному времени в районе Междуреченского городского округа произошло землетрясение магнитудой 3,9. В результате на шахте "Распадская-Коксовая" (ПАО "Распадская") обрушилась порода. Всего в момент инцидента под землей находилось 190 человек – 188 работников были эвакуированы на поверхность, два человека получили травмы. Они были доставлены в больницу Междуреченска и после оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение. Двое горняков погибли. 8 июня МЧС по Иркутской области сообщило, что землетрясение интенсивностью 8,3 балла произошло на Байкале. Подземные толчки зафиксировали в 20.24 (15.24 мск). По данным ведомства, эпицентр находился в 17 километрах от поселка Большое Голоустное на акватории озера Байкал, интенсивность в эпицентре составила 8,3 балла. В городах области ощущалось до пяти баллов. По данным единых дежурных диспетчерских служб Приангарья, жертв и разрушений нет. В пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщили, что толчки ощутили и жители разных районов Читы. 202124 августа у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 222 километрах к северо-востоку от города Северо-Курильск Сахалинской области. Очаг залегал на глубине 38,7 километра. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.16 марта у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло в 183 километрах от села Никольское. Эпицентр находился на глубине 61 километр. Информация о разрушениях не поступало. 202010 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Эпицентр находился в заливе Провал на Байкале в Кабанском районе Республики Бурятия. В эпицентре интенсивность составляла 7,6 баллов, в Иркутске – пять баллов. Незначительные повреждения при землетрясении получили в Иркутске объекты образования, спорта и культуры. 1 декабря в Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 6,4 в 83 километрах северо-западнее города Томари в акватории Татарского пролива. Очаг залегал на глубине 590 километров. Землетрясение магнитудой 6,4 также ощущалось в Приморском крае. 15 сентября на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его очаг залегал на глубине в 350 километров. Эпицентр землетрясения находился в 14-15 километрах от села Эссо (административный центр Быстрикинского района Камчатки). В Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой в два-три балла. 25 марта в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 230 километрах от курильского острова Онекотан произошло землетрясение магнитудой 7,6. В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до пяти баллов. В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших не было. Местных жителей заранее эвакуировали на возвышенные места. После землетрясения фиксировались свыше 80 афтершоков магнитудой от четырех до пяти. 13 февраля у южных Курил было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр располагался в 103 километрах от райцентра Курильска на Итурупе. Очаг землетрясения находился на глубине 158 километров. Подземные толчки силой до пяти баллов ощутили жители островов Кунашир, Шикотан и Итуруп. Угроза цунами не объявлялась.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, землетрясение