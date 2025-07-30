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У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025
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13:30 30.07.2025 (обновлено: 13:33 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032347678.html
У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение
У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025
У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2, уже второе за среду, зарегистрировано в Тихом океане у побережья Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:30:00+03:00
2025-07-30T13:33:00+03:00
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
северо-курильск
тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2, уже второе за среду, зарегистрировано в Тихом океане у побережья Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова."Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 30 июля в 19.40 (11.40 мск). Эпицентр располагался в 100 километрах южнее райцентра Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 65 километров", - рассказала собеседница агентства.По словам сейсмолога, подземный толчок силой до 3 баллов могли ощутить в Северо-Курильске.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
северо-курильск
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, северо-курильск, тихий океан
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Северо-Курильск, Тихий океан
У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение

У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,2 баллов

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2, уже второе за среду, зарегистрировано в Тихом океане у побережья Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 30 июля в 19.40 (11.40 мск). Эпицентр располагался в 100 километрах южнее райцентра Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 65 километров", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, подземный толчок силой до 3 баллов могли ощутить в Северо-Курильске.
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 09:53
 
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиСеверо-КурильскТихий океан
 
 
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