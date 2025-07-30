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Вблизи Курил произошли два землетрясения
Вблизи Курил произошли два землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Вблизи Курил произошли два землетрясения
Два землетрясения с разницей в 20 минут произошли в среду у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:25:00+03:00
2025-07-30T11:25:00+03:00
2025-07-30T11:25:00+03:00
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Два землетрясения с разницей в 20 минут произошли в среду у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 30 июля в 18.23 (10.23 мск). Эпицентр располагался в 131-м километре юго-восточнее острова Итуруп, очаг – на глубине 61 километр. Подземный толчок силой 3 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан", - рассказала сейсмолог. Собеседница агентства добавила, что буквально через 20 минут было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 79 километрах юго-восточнее Северо-Курильска. Второе сейсмособытие могли ощутить в Северо-Курильске силой три балла.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032308770.html
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елена семенова, северо-курильск, тихий океан, итуруп, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Елена Семенова, Северо-Курильск, Тихий океан, Итуруп, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Вблизи Курил произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 зарегистрированы вблизи Курил