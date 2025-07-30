https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032441313.html
Эксперт оценил масштабы землетрясения на Камчатке
Эксперт оценил масштабы землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Эксперт оценил масштабы землетрясения на Камчатке
Землетрясение, произошедшее в среду на Камчатке, вне зависимости от последствий относится к выдающимся событиям, сообщил РИА Новости директор Камчатского... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T18:33:00+03:00
2025-07-30T18:33:00+03:00
2025-07-30T18:33:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
сахалинская область
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Землетрясение, произошедшее в среду на Камчатке, вне зависимости от последствий относится к выдающимся событиям, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров. "Землетрясение заметно в масштабах планеты. Такие события в любом случае, вне зависимости от последствий, относятся к выдающимся", - сказал Чебров агентству. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
камчатка
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, сахалинская область, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Сахалинская область, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Эксперт оценил масштабы землетрясения на Камчатке
Геофизик Чебров: землетрясение на Камчатке относится к выдающимся событиям