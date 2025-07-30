https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032403396.html

В США назвали землетрясение на Камчатке одним из самых крупных с 1900 года

В США назвали землетрясение на Камчатке одним из самых крупных с 1900 года - РИА Новости, 30.07.2025

В США назвали землетрясение на Камчатке одним из самых крупных с 1900 года

Геологическая служба США (USGS) назвала землетрясение на Камчатке, магнитуда которого, по ее оценке, составила 8,8, одним из десяти крупнейших с 1900 года. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:10:00+03:00

2025-07-30T16:10:00+03:00

2025-07-30T16:10:00+03:00

в мире

камчатка

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петропавловск-камчатский

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Геологическая служба США (USGS) назвала землетрясение на Камчатке, магнитуда которого, по ее оценке, составила 8,8, одним из десяти крупнейших с 1900 года. "Землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее на Камчатке... (находится - ред.) среди десяти самых крупных землетрясений, происходивших в мире с 1900 года", - говорится в публикации на сайте геологической службы. Кроме того, по оценке службы, это самое мощное сейсмическое явление после землетрясения в Японии в 2011 году, магнитуда которого составляла 9,0. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.

https://ria.ru/20250730/vulkan-2032385413.html

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петропавловск-камчатский

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"Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении "Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении 2025-07-30T16:10 true PT2M01S

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в мире, камчатка, япония, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области