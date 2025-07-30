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В США назвали землетрясение на Камчатке одним из самых крупных с 1900 года - РИА Новости, 30.07.2025
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16:10 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032403396.html
В США назвали землетрясение на Камчатке одним из самых крупных с 1900 года
В США назвали землетрясение на Камчатке одним из самых крупных с 1900 года - РИА Новости, 30.07.2025
В США назвали землетрясение на Камчатке одним из самых крупных с 1900 года
Геологическая служба США (USGS) назвала землетрясение на Камчатке, магнитуда которого, по ее оценке, составила 8,8, одним из десяти крупнейших с 1900 года. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:10:00+03:00
2025-07-30T16:10:00+03:00
в мире
камчатка
япония
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Геологическая служба США (USGS) назвала землетрясение на Камчатке, магнитуда которого, по ее оценке, составила 8,8, одним из десяти крупнейших с 1900 года. "Землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее на Камчатке... (находится - ред.) среди десяти самых крупных землетрясений, происходивших в мире с 1900 года", - говорится в публикации на сайте геологической службы. Кроме того, по оценке службы, это самое мощное сейсмическое явление после землетрясения в Японии в 2011 году, магнитуда которого составляла 9,0. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
https://ria.ru/20250730/vulkan-2032385413.html
камчатка
япония
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"Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении
"Схватили сумку с документами, в домашних вещах убежали" – жительница Камчатки о землетрясении
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в мире, камчатка, япония, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Япония, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В США назвали землетрясение на Камчатке одним из самых крупных с 1900 года

USGS назвала землетрясение на Камчатке одним из десяти крупнейших с 1900 года

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Геологическая служба США (USGS) назвала землетрясение на Камчатке, магнитуда которого, по ее оценке, составила 8,8, одним из десяти крупнейших с 1900 года.
"Землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее на Камчатке... (находится - ред.) среди десяти самых крупных землетрясений, происходивших в мире с 1900 года", - говорится в публикации на сайте геологической службы.
Кроме того, по оценке службы, это самое мощное сейсмическое явление после землетрясения в Японии в 2011 году, магнитуда которого составляла 9,0.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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В миреКамчаткаЯпонияПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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