На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения
Марио Науфал: российские хирурги проявили силу духа во время землетрясения
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские хирурги проявили удивительную стойкость и невозмутимость, продолжив операцию во время мощного землетрясения на Камчатке, написал американский журналист Марио Науфал в соцсети X.
"Российские врачи не дрогнули, когда во время операции началось землетрясение в 8,8 балла. Пока Камчатку сотрясало землетрясение магнитудой 8,8 балла, в одной из больниц хирурги просто продолжали оперировать. Записи с камер видеонаблюдения показывают, как они невозмутимо придерживали пациента и операционный стол. Никакой паники. Никакой паузы. Только скальпель, зажимы и стальные нервы", — написал он.
Глава Камчатки Владимир Солодов после случившегося заявил, что представит врачей онкодиспансера к наградам.
Что известно о землетрясении
- Землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8.
- Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
- Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
- В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
- По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
- В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
- На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов.
- Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.