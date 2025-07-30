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На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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15:59 30.07.2025 (обновлено: 16:32 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032400353.html
На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения
На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения
Российские хирурги проявили удивительную стойкость и невозмутимость, продолжив операцию во время мощного землетрясения на Камчатке, написал американский... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:59:00+03:00
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в мире
камчатка
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские хирурги проявили удивительную стойкость и невозмутимость, продолжив операцию во время мощного землетрясения на Камчатке, написал американский журналист Марио Науфал в соцсети X."Российские врачи не дрогнули, когда во время операции началось землетрясение в 8,8 балла. Пока Камчатку сотрясало землетрясение магнитудой 8,8 балла, в одной из больниц хирурги просто продолжали оперировать. Записи с камер видеонаблюдения показывают, как они невозмутимо придерживали пациента и операционный стол. Никакой паники. Никакой паузы. Только скальпель, зажимы и стальные нервы", — написал он.Глава Камчатки Владимир Солодов после случившегося заявил, что представит врачей онкодиспансера к наградам.Что известно о землетрясении
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032330078.html
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камчатка
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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке
Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона.
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в мире, камчатка, северо-курильск
В мире, Камчатка, Северо-Курильск
На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения

Марио Науфал: российские хирурги проявили силу духа во время землетрясения

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские хирурги проявили удивительную стойкость и невозмутимость, продолжив операцию во время мощного землетрясения на Камчатке, написал американский журналист Марио Науфал в соцсети X.
"Российские врачи не дрогнули, когда во время операции началось землетрясение в 8,8 балла. Пока Камчатку сотрясало землетрясение магнитудой 8,8 балла, в одной из больниц хирурги просто продолжали оперировать. Записи с камер видеонаблюдения показывают, как они невозмутимо придерживали пациента и операционный стол. Никакой паники. Никакой паузы. Только скальпель, зажимы и стальные нервы", — написал он.
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Что известно о землетрясении

  • Землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8.
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
  • Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
  • В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
  • По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
  • В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
  • На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов.
  • Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
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