https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032400353.html

На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения

На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

На Западе восхитились поступком российских врачей во время землетрясения

Российские хирурги проявили удивительную стойкость и невозмутимость, продолжив операцию во время мощного землетрясения на Камчатке, написал американский... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:59:00+03:00

2025-07-30T15:59:00+03:00

2025-07-30T16:32:00+03:00

в мире

камчатка

северо-курильск

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские хирурги проявили удивительную стойкость и невозмутимость, продолжив операцию во время мощного землетрясения на Камчатке, написал американский журналист Марио Науфал в соцсети X."Российские врачи не дрогнули, когда во время операции началось землетрясение в 8,8 балла. Пока Камчатку сотрясало землетрясение магнитудой 8,8 балла, в одной из больниц хирурги просто продолжали оперировать. Записи с камер видеонаблюдения показывают, как они невозмутимо придерживали пациента и операционный стол. Никакой паники. Никакой паузы. Только скальпель, зажимы и стальные нервы", — написал он.Глава Камчатки Владимир Солодов после случившегося заявил, что представит врачей онкодиспансера к наградам.Что известно о землетрясении

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032330078.html

https://ria.ru/20250730/vulkan-2032385413.html

камчатка

северо-курильск

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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона. 2025-07-30T15:59 true PT1M01S

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в мире, камчатка, северо-курильск