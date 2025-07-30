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В Кремле ответили на вопрос о ситуации на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
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13:51 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032353561.html
В Кремле ответили на вопрос о ситуации на Камчатке
В Кремле ответили на вопрос о ситуации на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о ситуации на Камчатке
Все системы оповещения сработали своевременно в ситуации с землетрясением на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T13:51:00+03:00
2025-07-30T13:51:00+03:00
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
дмитрий песков
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все системы оповещения сработали своевременно в ситуации с землетрясением на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Своевременно сработали все системы оповещения. По цунами была организована эвакуация людей из тех регионов, откуда нужно было их эвакуировать из тех местностей. В целом и сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв. Нет никаких жертв, и поэтому здесь, скажем так, технологическая подготовленность, она себя оправдала и показала на высоком уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о землетрясении и цунами на Камчатке. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
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камчатка
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камчатка, россия, петропавловск-камчатский, дмитрий песков, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Россия, Петропавловск-Камчатский, Дмитрий Песков, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В Кремле ответили на вопрос о ситуации на Камчатке

Песков: все системы оповещения сработали вовремя при землетрясении на Камчатке

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все системы оповещения сработали своевременно в ситуации с землетрясением на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Своевременно сработали все системы оповещения. По цунами была организована эвакуация людей из тех регионов, откуда нужно было их эвакуировать из тех местностей. В целом и сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв. Нет никаких жертв, и поэтому здесь, скажем так, технологическая подготовленность, она себя оправдала и показала на высоком уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о землетрясении и цунами на Камчатке.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Последствия землетрясения на Камчатке
Вчера, 09:53
 
КамчаткаРоссияПетропавловск-КамчатскийДмитрий ПесковПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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