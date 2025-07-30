В Кремле ответили на вопрос о ситуации на Камчатке
Песков: все системы оповещения сработали вовремя при землетрясении на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Все системы оповещения сработали своевременно в ситуации с землетрясением на Камчатке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Своевременно сработали все системы оповещения. По цунами была организована эвакуация людей из тех регионов, откуда нужно было их эвакуировать из тех местностей. В целом и сейсмоустойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв. Нет никаких жертв, и поэтому здесь, скажем так, технологическая подготовленность, она себя оправдала и показала на высоком уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о землетрясении и цунами на Камчатке.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).
Последствия землетрясения на Камчатке
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