https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270707.html
Рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию
Рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию - РИА Новости, 30.07.2025
Рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию
Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T06:42:00+03:00
2025-07-30T06:42:00+03:00
2025-07-30T06:42:00+03:00
петропавловск-камчатский
камчатка
москва
владимир солодов
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
российская академия наук
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по расписанию, передает корреспондент РИА Новости из авиагавани. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день. Минздрав региона сообщал, что количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось. Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петропавловск-камчатский, камчатка, москва, владимир солодов, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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Рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию
Рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский значатся на табло по расписанию