https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032270707.html

Рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию

Рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию - РИА Новости, 30.07.2025

Рейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский идут по расписанию

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:42:00+03:00

2025-07-30T06:42:00+03:00

2025-07-30T06:42:00+03:00

петропавловск-камчатский

камчатка

москва

владимир солодов

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

российская академия наук

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский, где произошло мощное землетрясение, значатся на табло столичного аэропорта "Шереметьево" по расписанию, передает корреспондент РИА Новости из авиагавани. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день. Минздрав региона сообщал, что количество вызовов бригад скорой помощи в Петропавловске-Камчатском после мощного землетрясения увеличилось. Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи.

https://ria.ru/20250730/video-2032269440.html

петропавловск-камчатский

камчатка

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петропавловск-камчатский, камчатка, москва, владимир солодов, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области