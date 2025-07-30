https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032261142.html

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5 - РИА Новости, 30.07.2025

Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивается на уровне 8,5, сообщает директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T04:14:00+03:00

2025-07-30T04:14:00+03:00

2025-07-30T04:47:00+03:00

происшествия

камчатка

российская академия наук

цунами на камчатке

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивается на уровне 8,5, сообщает директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров в Telegram-канале организации."Произошло очень сильное землетрясение. Его магнитуда находится на уровне 8,5. Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных", - сказал Чебров на видео.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032261601.html

камчатка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами на камчатке