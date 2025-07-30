https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032261142.html
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5 - РИА Новости, 30.07.2025
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5
Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивается на уровне 8,5, сообщает директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:14:00+03:00
2025-07-30T04:14:00+03:00
2025-07-30T04:47:00+03:00
происшествия
камчатка
российская академия наук
цунами на камчатке
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивается на уровне 8,5, сообщает директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров в Telegram-канале организации."Произошло очень сильное землетрясение. Его магнитуда находится на уровне 8,5. Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных", - сказал Чебров на видео.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032261601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами на Камчатке
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5
Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,5