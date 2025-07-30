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Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5 - РИА Новости, 30.07.2025
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04:14 30.07.2025 (обновлено: 04:47 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032261142.html
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5 - РИА Новости, 30.07.2025
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5
Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивается на уровне 8,5, сообщает директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров в... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T04:14:00+03:00
2025-07-30T04:47:00+03:00
происшествия
камчатка
российская академия наук
цунами на камчатке
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивается на уровне 8,5, сообщает директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров в Telegram-канале организации."Произошло очень сильное землетрясение. Его магнитуда находится на уровне 8,5. Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных", - сказал Чебров на видео.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032261601.html
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происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами на камчатке
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами на Камчатке
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Магнитуда землетрясения на Камчатке достигла 8,5

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Магнитуда землетрясения на Камчатке оценивается на уровне 8,5, сообщает директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров в Telegram-канале организации.
"Произошло очень сильное землетрясение. Его магнитуда находится на уровне 8,5. Это, в отличие от события 20 июля, можно отнести уже к категории уникальных", - сказал Чебров на видео.
Шторм - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилось цунами
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ПроисшествияКамчаткаРоссийская академия наукЦунами на Камчатке
 
 
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