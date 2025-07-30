https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256333.html
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили сильное землетрясение
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили сильное землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили сильное землетрясение
Ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:01:00+03:00
2025-07-30T03:01:00+03:00
2025-07-30T04:46:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива."По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Происшествия, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Камчатка, Цунами на Камчатке
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили сильное землетрясение
Ощутимость землетрясения в Петропавловске-Камчатском составила 7-8 баллов