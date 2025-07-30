https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256333.html

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили сильное землетрясение

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили сильное землетрясение - РИА Новости, 30.07.2025

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили сильное землетрясение

Ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:01:00+03:00

2025-07-30T03:01:00+03:00

2025-07-30T04:46:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

камчатка

цунами на камчатке

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ощутимость землетрясения в отдельных районах Петропавловска-Камчатского составила 7-8 баллов, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Камчатки, объявлена угроза цунами на побережье Авачинского залива."По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032256616.html

петропавловск-камчатский

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камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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