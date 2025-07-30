https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032463967.html

Очевидица рассказала о землетрясении на Камчатке

Очевидица рассказала о землетрясении на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Очевидица рассказала о землетрясении на Камчатке

Землетрясения на Камчатке испугалась даже собака, а многие жители выбегали на улицу "кто в чём был", некоторые пытались уехать из многоэтажек на дачи или к... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:25:00+03:00

2025-07-30T20:25:00+03:00

2025-07-30T20:35:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Землетрясения на Камчатке испугалась даже собака, а многие жители выбегали на улицу "кто в чём был", некоторые пытались уехать из многоэтажек на дачи или к знакомым, рассказала РИА Новости жительница Петропавловска-Камчатского Лилия Коваленко. "Такого землетрясения еще не было... многие выбегали на улицу кто в чём был, даже в пижаме... У нас дом частный, бетонный, в нем обычно не чувствуются землетрясения, но и он ходил ходуном, полетели декоративные тарелки со стен... Знакомые сейчас приехали, рассказали, что у них в многоэтажке падали кастрюли, чашки, книги, в подъезде прямо на голову сыпалась штукатурка. Даже собака испугалась. Еще несколько знакомых попросились в гости, что у нас не так страшно, как в многоэтажке. И те, кто перепугался сильно, они ехали за город, на дачи", - рассказала Коваленко. По ее словам, такое сильное землетрясение было неожиданностью. "Когда стало понятно, что в одном из детских садов еще и стена обрушилась, все, конечно, высыпали на улицу, поехали забирать детей", - добавила собеседница. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призвали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина. Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, жертв и значительных разрушений в островном регионе нет.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html

https://ria.ru/20250730/oon-2032456225.html

камчатка

петропавловск-камчатский

сахалинская область

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области