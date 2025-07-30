https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032392319.html

Ученый рассказал о природе землетрясения на Камчатке

Ученый рассказал о природе землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Ученый рассказал о природе землетрясения на Камчатке

Землетрясения, подобные тому, что произошло в среду на Камчатке, бывают примерно два раза в столетие и не являются уникальными: одна литосферная плита уходит... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:28:00+03:00

2025-07-30T15:28:00+03:00

2025-07-30T15:28:00+03:00

камчатка

северо-курильск

петропавловск-камчатский

российская академия наук

сколковский институт науки и технологий

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 30 июл – РИА Новости. Землетрясения, подобные тому, что произошло в среду на Камчатке, бывают примерно два раза в столетие и не являются уникальными: одна литосферная плита уходит под другую, рассказал профессор Сколковского института науки и технологий, главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН Иван Кулаков. "Подобного рода события в районе Камчатки происходят примерно два раза в столетие и воспринимаются скорее как закономерность. В момент стыка плит всегда накапливается напряжение, которое периодически высвобождается в виде землетрясений. Слабые толчки в регионе происходят намного чаще", - приводит слова ученого издание СО РАН "Наука в Сибири". По словам Кулакова, несмотря на высокий уровень магнитуды сейсмологического события и масштабность его последствий, его нельзя назвать уникальными. В зоне субдукции — линейной зоны вдоль сходящихся литосферных плит, когда одна плита скользит под другую, — такие землетрясения считаются рядовым явлением, пояснил он. Ученый сообщил, что появление афтершоков после такого сильного землетрясения - естественный процесс, который со временем снижается. В связи с этим он не исключил вероятность новых землетрясений на Камчатке в ближайшее время, которые также не получится достоверно спрогнозировать. "Угроза цунами на Камчатке и других районах Тихоокеанского побережья действительно возросла, уже наблюдаются волны около четырех метров в прибрежной зоне Северо-Курильска, но возникновение разрушительных стихийных бедствий все же маловероятно", - сказал Кулаков. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет. Внутренняя акватория морского терминала Северо-Курильск морского порта Невельск закрыта - вход и выход морских судов запрещен до проведения контрольных инспекторских обследований (состояние причала, дна и т.п.).

https://realty.ria.ru/20250730/komissii-2032369127.html

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032330078.html

камчатка

северо-курильск

петропавловск-камчатский

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камчатка, северо-курильск, петропавловск-камчатский, российская академия наук, сколковский институт науки и технологий, происшествия