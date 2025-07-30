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В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому
В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому - РИА Новости, 30.07.2025
В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому
Запад потребует отставки Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:02:00+03:00
2025-07-30T05:02:00+03:00
2025-07-30T05:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.Запад потребует отставки Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.“Что может сейчас произойти? Зеленскому будет предложено все-таки уйти в отставку. Ну, к этому все идет”, — сказал он.Как считает Соскин, положение Зеленского становится особенно шатким на фоне обнародования информации о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины установило прослушку в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которая может пролить свет на теневые экономические и политические процессы в высших эшелонах власти. На запись, вероятно, мог попасть и президент.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма
В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому
Соскин: Запад попросит Зеленского уйти в отставку