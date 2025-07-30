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В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zelenskiy--2032264147.html
В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому
В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому - РИА Новости, 30.07.2025
В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому
Запад потребует отставки Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T05:02:00+03:00
2025-07-30T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.Запад потребует отставки Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.“Что может сейчас произойти? Зеленскому будет предложено все-таки уйти в отставку. Ну, к этому все идет”, — сказал он.Как считает Соскин, положение Зеленского становится особенно шатким на фоне обнародования информации о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины установило прослушку в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которая может пролить свет на теневые экономические и политические процессы в высших эшелонах власти. На запись, вероятно, мог попасть и президент.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма
В Киеве рассказали, какой удар Запад нанесет Зеленскому

Соскин: Запад попросит Зеленского уйти в отставку

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.Запад потребует отставки Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
“Что может сейчас произойти? Зеленскому будет предложено все-таки уйти в отставку. Ну, к этому все идет”, — сказал он.
Как считает Соскин, положение Зеленского становится особенно шатким на фоне обнародования информации о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины установило прослушку в квартире бизнесмена Тимура Миндича, которая может пролить свет на теневые экономические и политические процессы в высших эшелонах власти. На запись, вероятно, мог попасть и президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Ну все, Зеленского наконец уберут. Это означает долгую тотальную войну
25 июля, 08:00
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент особо отметил, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
23 июля, 09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
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