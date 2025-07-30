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Зеленский лично дал указание не назначать Цивинского главой БЭБ - РИА Новости, 30.07.2025
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19:10 30.07.2025 (обновлено: 19:11 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zelenskij-2032447970.html
Зеленский лично дал указание не назначать Цивинского главой БЭБ
Зеленский лично дал указание не назначать Цивинского главой БЭБ - РИА Новости, 30.07.2025
Зеленский лично дал указание не назначать Цивинского главой БЭБ
Владимир Зеленский лично дал указание премьер-министру Украины Юлии Свириденко не назначать Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:10:00+03:00
2025-07-30T19:11:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский лично дал указание премьер-министру Украины Юлии Свириденко не назначать Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Телеканал "Общественное" в среду сообщил, что правительство Украины снова не назначило Цивинского директором БЭБ. Конкурсная отборочная комиссия, по данным телеканала, завершает работу и не будет проводить нового конкурса, поскольку это не предусмотрено законодательством. "После всех публичных скандалов и сигналов от партнеров, риска неполучения финансирования, требований общества и бизнеса: именно президент лично дал снова команду Свириденко не назначать главу БЭБ. Поэтому, когда власть будет рассказывать, что они все поняли и уже за реформы.... Так вот правда", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Во вторник представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал украинские власти как можно скорее назначить директора Бюро экономической безопасности для продвижения реформы ведомства, которая является частью обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС. По словам Железняка, украинские власти с начала июля намеренно отказываются от назначения нового главы БЭБ. Телеканал "Общественное" сообщал, что согласно меморандуму с МВФ, Украина должна назначить главу БЭБ до конца июля 2025 года. Кабмин Украины в начале июля не утвердил Александра Цивинского на должность директора БЭБ. Цивинский был выдвинут на эту должность кадровой комиссией в июне.
https://ria.ru/20250729/ukraina-2032185159.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, еврокомиссия, евросоюз, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Евросоюз, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
Зеленский лично дал указание не назначать Цивинского главой БЭБ

Железняк: Зеленский лично приказал Свириденко не назначать Цивинского главой БЭБ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский лично дал указание премьер-министру Украины Юлии Свириденко не назначать Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Телеканал "Общественное" в среду сообщил, что правительство Украины снова не назначило Цивинского директором БЭБ. Конкурсная отборочная комиссия, по данным телеканала, завершает работу и не будет проводить нового конкурса, поскольку это не предусмотрено законодательством.
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"После всех публичных скандалов и сигналов от партнеров, риска неполучения финансирования, требований общества и бизнеса: именно президент лично дал снова команду Свириденко не назначать главу БЭБ. Поэтому, когда власть будет рассказывать, что они все поняли и уже за реформы.... Так вот правда", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Во вторник представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал украинские власти как можно скорее назначить директора Бюро экономической безопасности для продвижения реформы ведомства, которая является частью обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС. По словам Железняка, украинские власти с начала июля намеренно отказываются от назначения нового главы БЭБ. Телеканал "Общественное" сообщал, что согласно меморандуму с МВФ, Украина должна назначить главу БЭБ до конца июля 2025 года.
Кабмин Украины в начале июля не утвердил Александра Цивинского на должность директора БЭБ. Цивинский был выдвинут на эту должность кадровой комиссией в июне.
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