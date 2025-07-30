Зеленский лично дал указание не назначать Цивинского главой БЭБ
Железняк: Зеленский лично приказал Свириденко не назначать Цивинского главой БЭБ
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский лично дал указание премьер-министру Украины Юлии Свириденко не назначать Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Телеканал "Общественное" в среду сообщил, что правительство Украины снова не назначило Цивинского директором БЭБ. Конкурсная отборочная комиссия, по данным телеканала, завершает работу и не будет проводить нового конкурса, поскольку это не предусмотрено законодательством.
"После всех публичных скандалов и сигналов от партнеров, риска неполучения финансирования, требований общества и бизнеса: именно президент лично дал снова команду Свириденко не назначать главу БЭБ. Поэтому, когда власть будет рассказывать, что они все поняли и уже за реформы.... Так вот правда", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Во вторник представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал украинские власти как можно скорее назначить директора Бюро экономической безопасности для продвижения реформы ведомства, которая является частью обязательств Украины в рамках процесса вступления в ЕС. По словам Железняка, украинские власти с начала июля намеренно отказываются от назначения нового главы БЭБ. Телеканал "Общественное" сообщал, что согласно меморандуму с МВФ, Украина должна назначить главу БЭБ до конца июля 2025 года.
Кабмин Украины в начале июля не утвердил Александра Цивинского на должность директора БЭБ. Цивинский был выдвинут на эту должность кадровой комиссией в июне.