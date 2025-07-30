https://ria.ru/20250730/zdravookhranenie-2032283799.html

На Камчатке систему здравоохранения перевели в усиленный режим

На Камчатке систему здравоохранения перевели в усиленный режим - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке систему здравоохранения перевели в усиленный режим

Система здравоохранения после землетрясения на Камчатке переведена в усиленный режим работы, заявил глава Камчатского края Владимир Солодов в своем... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:13:00+03:00

2025-07-30T09:13:00+03:00

2025-07-30T09:13:00+03:00

владимир солодов

камчатка

камчатский край

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Система здравоохранения после землетрясения на Камчатке переведена в усиленный режим работы, заявил глава Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале. "Система здравоохранения переведена в усиленный режим работы. Отрабатываем четкую схему маршрутизации пациентов, чтобы каждый, кому нужна помощь, получил ее оперативно. Проведем обследование всех жилых домов, по которым поступали обращения о частичных разрушениях", - написал он. Ранее региональный минздрав сообщил о том, что женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, ее состояние удовлетворительное. Городская детская поликлиника серьёзно пострадала по время землетрясения на Камчатке. Работа медучреждения остановлена.

https://ria.ru/20250730/otsenka-2032280189.html

камчатка

камчатский край

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владимир солодов, камчатка, камчатский край, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области