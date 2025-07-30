https://ria.ru/20250730/zayavlenie-1766006282.html

Если стал жертвой или очевидцем преступления: как заявить в полицию

Как написать заявление в полицию в 2025 году: куда обратиться, как подать, образец

Если стал жертвой или очевидцем преступления: как заявить в полицию

Стали жертвой или очевидцем преступления? Нужно обращаться в дежурную часть или ближайший отдел МВД. Как правильно написать заявление в полицию, можно ли его... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:01:00+03:00

2025-07-30T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Стали жертвой или очевидцем преступления? Нужно обращаться в дежурную часть или ближайший отдел МВД. Как правильно написать заявление в полицию, можно ли его подать анонимно или онлайн — в материале РИА Новости.Заявление в полициюЗаявления, по официальной статистике, составляют большую часть обращений граждан в полицию. По итогам 2024 года в адрес МВД и его руководства поступило более 427 тысяч обращений граждан России. Это на 26% больше, чем в 2023 году.Основания для подачиПо закону написать заявление в полицию может:О чем может сообщить заявитель:Как написать заявление в полициюСогласно статье 141 УПК РФ заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), где его зафиксирует дежурный, или письменно.Что должно быть в заявлении по стандартной форме:Важно излагать факты в хронологическом порядке, четко, не упуская детали: сколько было преступников и как они выглядели, были ли свидетели, если есть — их контакты, размер ущерба, если он известен и др.Если заявление — на конкретного человека, указывают его Ф.И.О. и место жительства. Копии бумаг, которые помогут расследованию, прикладывают к заявлению. Это могут быть:Как подать заявление в полициюЧтобы подать заявление в полицию, нужно прийти или позвонить в дежурную часть. Здесь принимают все сообщения о происшествиях, административных правонарушениях и преступлениях.Куда обращатьсяСпособы подачиПервый вариант. Набрать номер полиции (02, 102 или 112) и рассказать о произошедшем как можно подробнее, в хронологическом порядке. Чем быстрее поступил звонок, тем выше шанс поймать преступников.Пример хорошо сформулированного устного заявления:Пример неудачно сформулированного устного заявления:Оперативный дежурный решает, кого отправить на место преступления. Это могут быть сотрудники патрульно-постовой службы (ППС), участковый или следственно-оперативная группа (СОГ), куда входят оперуполномоченный, следователь, дознаватель и эксперт-криминалист. После осмотра места сотрудники составляют акт и принимают письменное заявление.Если заявление было подано устно, заявитель должен проверить достоверность заполнения сотрудником полиции и, если все верно, поставить свою подпись.Второй вариант. Пойти в ближайшую отделение полиции, обратиться в дежурную часть и написать заявление. Его зарегистрирует дежурный сотрудник, присвоит личный номер и выдаст талон-уведомление. После рассмотрения заявления, решение вышлют на e-mail или почтой.Подача заявления онлайнПодать заявление в полицию можно онлайн — на официальном сайте МВД России или на сайте регионального управления. Проверку в любом случае проводит подразделение, на территории которого было совершено преступление. Регистрироваться на сайте при этом не нужно.Если подать заявление не туда, его не отклонят, а перенаправят в нужное отделение, но это займет больше времени и увеличит срок рассмотрения.В экстренных ситуациях, когда действовать нужно быстро, конечно, лучше позвонить в полицию или пойти в ближайшее отделение. Так рассматривать заявление начнут сразу.Чтобы подать обращение онлайн, нужно:После этого откроется страница с полями, которые нужно заполнить, где можно приложить документы и другие необходимые материалы в электронном виде. Обязательно нужно указать правильный номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.В конце обращения заявитель — как и в бумажной версии — подтверждает, что предупрежден об ответственности за ложный донос.Сроки подачи и рассмотренияЗаявление рассматривается в течение трех суток с момента подачи в полицию. Если требуется дополнительная проверка, то срок могут продлить до 10 или 30 суток.ОбразецНачальнику отдела МВД России по г. ______ _______________________________________(Ф.И.О. начальника органа внутренних дел)От: Плющевой Варвары Сергеевны"12" июня 1968 года рождения, проживающей по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ленина, 4.место работы: ЗАО "Хлебопек"контактный телефон:_____________________адрес для корреспонденции: ______________email:__________________________________Регистрация заявленияПосле подачи заявления нужно убедиться, что его зарегистрировал дежурный сотрудник.Он обязан выдать талон-уведомление, в котором указан регистрационный номер заявления по КУСП (книги учета/регистрации сообщений о преступлениях), указать звание и Ф.И.О. дежурного, наименование отдела полиции, адрес, номер служебного телефона, дата и время регистрации заявления и подпись сотрудника.Заявитель должен поставить дату и время, а также подпись в корешке талона-уведомления, который остается в участке.Рассмотрение заявленияКогда заявление принято в работу, сотрудник полиции проверяет факты и принимает решение, о котором информирует заявителя. Возможны следующие варианты:Если решение положительное, дело будут вести:а) следователь или оперативный сотрудник, если заявление об уголовном преступлении;б) участковый, если заявление о конфликте, бытовой ссоре;в) дознаватель, если сообщение о мошенничестве, хулиганстве;г) инспектор отдела по делам несовершеннолетних, если правонарушение совершил ребенок или подросток.Если, например, шумят соседи и мешают спать, то заявление передадут участковому. Если украли кошелек, то сначала дело рассматривает дознаватель, потом могут подключиться оперативники и, когда вора найдут, начинает работу следователь.Что делать, если заявление не принялиПо закону дежурная часть обязана принимать и рассматривать абсолютно все поступившие заявления.Этот вопрос регламентируют ст. 144 УПК РФ "Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и ст. 3 должностной инструкции "О порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях".Если дежурный не хочет принимать заявление, говорит, что нужно "подождать следователя и отдать ему документы" или что такие сообщение принимаются только в определенные дни, можно смело ссылаться на вышеуказанные документы и настаивать, чтобы заявление забрали.Немногие знают, что заявление можно отнести не только в полицию, но и в отделение судебных приставов, пожарной части или следственного комитета — согласно приказу "О едином учете преступлений". Обращение все равно перенаправят в соответствующее отделение полиции, но, конечно, на рассмотрение так уйдет больше времени.Если заявление все-таки не приняли, можно подать жалобу в прокуратуру.Ошибки в оформлении заявленияВажно понимать, что анонимные заявления полиция не рассматривает и не считает поводом для возбуждения дела. Исключение — “безымянные” сообщения о предстоящем или совершенном террористическом акте.Заявление считается анонимным, если в нем:Совет экспертаОксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:“Помните, что при поступлении заявления о преступлении по факсимильным или иным видам связи от сотрудника ОВД, а также при сообщении о преступлении, административном правонарушении или происшествии по телефону талон-уведомление не оформляется, а в КУСП заносится соответствующая отметка.Заявителям необходимо помнить, что в соответствии с ч.7 ст.141 УПК РФ анонимные сообщения о преступлении не могут служить поводом для возбуждения уголовного или административного дела”.

https://ria.ru/20250703/mvd-2026871316.html

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