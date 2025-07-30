https://ria.ru/20250730/zavarin-2032433188.html
Заварин: на Вологодчине был принят закон о порядке местного самоуправления
Заварин: на Вологодчине был принят закон о порядке местного самоуправления - РИА Новости, 30.07.2025
Заварин: на Вологодчине был принят закон о порядке местного самоуправления
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, который меняет некоторые подходы к организации местного самоуправления, сообщил и. о... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:46:00+03:00
2025-07-30T17:46:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, который меняет некоторые подходы к организации местного самоуправления, сообщил и. о. председателя облпарламента Роман Заварин. Основное изменение заключается в том, что теперь глава муниципального образования будет одновременно и главой администрации муниципалитета. Регион возвращается к одноуровневой системе. Это позволит объединить политическое и исполнительное руководство, повысить ответственность и эффективность работы, считает Заварин. Более того, глава будет избираться представительным органом из числа кандидатов, предложенных губернатором области. Такой механизм создает равные условия для всех претендентов, делает процесс отбора более прозрачным и позволяет выбирать профессиональных управленцев, готовых решать сложные задачи и смотреть в долгосрочную перспективу. "Закон также закрепляет новые виды муниципальных образований — городские округа и муниципальные округа, устанавливает единые подходы к формированию органов власти и вводит стандарт доступности администрации для жителей всех населенных пунктов", — написал и. о. председателя Заксобрания в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что документ предусматривает дополнительные механизмы участия граждан — сходы, опросы, публичные слушания, а также современные формы дистанционного взаимодействия между муниципалитетами и региональными структурами. Заварин уверен, что закон станет важным шагом к созданию более эффективной, профессиональной и ориентированной на развитие системы местного самоуправления в области. Эти изменения подготовлены в связи с вступлением в силу закона № 33 ФЗ, направленного на совершенствование организации МСУ в России, в том числе введения одноуровневой модели управления и установления единых требований к формированию органов власти на местах, заключил и. о спикера облпарламента.
https://ria.ru/20250725/zavarin-2031467230.html
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вологодская область, россия
Вологодская область, Вологодская область, Россия
Заварин: на Вологодчине был принят закон о порядке местного самоуправления
Заварин: приняли закон об изменении порядка местного самоуправления Вологодчины
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, который меняет некоторые подходы к организации местного самоуправления, сообщил и. о. председателя облпарламента Роман Заварин.
Основное изменение заключается в том, что теперь глава муниципального образования будет одновременно и главой администрации муниципалитета. Регион возвращается к одноуровневой системе. Это позволит объединить политическое и исполнительное руководство, повысить ответственность и эффективность работы, считает Заварин.
Более того, глава будет избираться представительным органом из числа кандидатов, предложенных губернатором области. Такой механизм создает равные условия для всех претендентов, делает процесс отбора более прозрачным и позволяет выбирать профессиональных управленцев, готовых решать сложные задачи и смотреть в долгосрочную перспективу.
"Закон также закрепляет новые виды муниципальных образований — городские округа и муниципальные округа, устанавливает единые подходы к формированию органов власти и вводит стандарт доступности администрации для жителей всех населенных пунктов", — написал и. о. председателя Заксобрания в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что документ предусматривает дополнительные механизмы участия граждан — сходы, опросы, публичные слушания, а также современные формы дистанционного взаимодействия между муниципалитетами и региональными структурами.
Заварин уверен, что закон станет важным шагом к созданию более эффективной, профессиональной и ориентированной на развитие системы местного самоуправления в области.
Эти изменения подготовлены в связи с вступлением в силу закона № 33 ФЗ, направленного на совершенствование организации МСУ в России, в том числе введения одноуровневой модели управления и установления единых требований к формированию органов власти на местах, заключил и. о спикера облпарламента.