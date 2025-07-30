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Заварин: кандидатуру нового омбудсмена Вологодчины единогласно поддержали - РИА Новости, 30.07.2025
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Вологодская область
 
17:40 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zavarin-2032431309.html
Заварин: кандидатуру нового омбудсмена Вологодчины единогласно поддержали
Заварин: кандидатуру нового омбудсмена Вологодчины единогласно поддержали - РИА Новости, 30.07.2025
Заварин: кандидатуру нового омбудсмена Вологодчины единогласно поддержали
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области единогласно поддержали назначение на должность уполномоченного по правам человека в регионе Владимира... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:40:00+03:00
2025-07-30T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области единогласно поддержали назначение на должность уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Матвеева, сообщил и. о. председателя регпарламента Роман Заварин. Он уточнил, что его кандидатура была предложена губернатором Вологодчины Георгием Филимоновым и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. "Уверен, на новой должности Владимир Анатольевич проявит свой профессионализм и накопленный опыт, который отразится в реальной помощи населению", — написал Заварин в своем телеграм-канале. Помимо этого, и. о. председателя Заксобрания выразил надежду на плодотворное сотрудничество, в том числе, совместную работу по совершенствованию законодательства. Ранее пресс-служба облпарламента указывала, что бывший глава города Вологды Юрий Сапожников и депутат Череповецкой городской думы Дмитрий Даниличев получили удостоверения депутатов Заксобрания из рук Заварина. Церемония прошла во время внеочередной 51-й сессии.
https://ria.ru/20250725/zavarin-2031467230.html
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вологодская область, вологда
Вологодская область, Вологодская область, Вологда
Заварин: кандидатуру нового омбудсмена Вологодчины единогласно поддержали

Заварин: кандидатуру омбудсмена Матвеева единогласно поддержали на Вологодчине

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиНазначение на должность уполномоченного по правам человека в Вологодской области Владимира Матвеева
Назначение на должность уполномоченного по правам человека в Вологодской области Владимира Матвеева - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
Назначение на должность уполномоченного по правам человека в Вологодской области Владимира Матвеева
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области единогласно поддержали назначение на должность уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Матвеева, сообщил и. о. председателя регпарламента Роман Заварин.
Он уточнил, что его кандидатура была предложена губернатором Вологодчины Георгием Филимоновым и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.
"Уверен, на новой должности Владимир Анатольевич проявит свой профессионализм и накопленный опыт, который отразится в реальной помощи населению", — написал Заварин в своем телеграм-канале.
Помимо этого, и. о. председателя Заксобрания выразил надежду на плодотворное сотрудничество, в том числе, совместную работу по совершенствованию законодательства.
Ранее пресс-служба облпарламента указывала, что бывший глава города Вологды Юрий Сапожников и депутат Череповецкой городской думы Дмитрий Даниличев получили удостоверения депутатов Заксобрания из рук Заварина. Церемония прошла во время внеочередной 51-й сессии.
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