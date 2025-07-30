https://ria.ru/20250730/zaporozhe-2032453165.html

Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область

Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область - РИА Новости, 30.07.2025

Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область

Причиной срочного визита главкома ВСУ Александра Сырского в Запорожскую область стали полученные неутешительные донесения и сводки с линии фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T19:29:00+03:00

2025-07-30T19:29:00+03:00

2025-07-30T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592007_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1ec4631d3ef29f5091bdf6ab1c349f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Причиной срочного визита главкома ВСУ Александра Сырского в Запорожскую область стали полученные неутешительные донесения и сводки с линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Сырский накануне сообщил в своих соцсетях, что "отработал в подразделениях, ведущих оборону в Запорожье". "Сырский в спешке прибыл в оккупированную ВСУ часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения, что Запорожский фронт начинает сыпаться. Поэтому решил собственными глазами это увидеть, понять и попытаться остановить неизбежное, чтобы каким-то образом замедлить освобождение Запорожской области", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250721/zhiteli-2030366817.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, владимир рогов, александр сырский, вооруженные силы украины