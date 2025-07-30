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Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:29 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zaporozhe-2032453165.html
Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область
Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область - РИА Новости, 30.07.2025
Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область
Причиной срочного визита главкома ВСУ Александра Сырского в Запорожскую область стали полученные неутешительные донесения и сводки с линии фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:29:00+03:00
2025-07-30T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
александр сырский
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Причиной срочного визита главкома ВСУ Александра Сырского в Запорожскую область стали полученные неутешительные донесения и сводки с линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Сырский накануне сообщил в своих соцсетях, что "отработал в подразделениях, ведущих оборону в Запорожье". "Сырский в спешке прибыл в оккупированную ВСУ часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения, что Запорожский фронт начинает сыпаться. Поэтому решил собственными глазами это увидеть, понять и попытаться остановить неизбежное, чтобы каким-то образом замедлить освобождение Запорожской области", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, владимир рогов, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал причину срочного визита Сырского в Запорожскую область

Рогов: Сырский прибыл в Запорожскую область из-за тяжелой ситуации на фронте

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Причиной срочного визита главкома ВСУ Александра Сырского в Запорожскую область стали полученные неутешительные донесения и сводки с линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Сырский накануне сообщил в своих соцсетях, что "отработал в подразделениях, ведущих оборону в Запорожье".
"Сырский в спешке прибыл в оккупированную ВСУ часть Запорожской области неспроста, так как получил неутешительные сводки и донесения, что Запорожский фронт начинает сыпаться. Поэтому решил собственными глазами это увидеть, понять и попытаться остановить неизбежное, чтобы каким-то образом замедлить освобождение Запорожской области", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Жители Запорожья ждут освобождения города, заявил Балицкий
21 июля, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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