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Запад не может "отклеиться" от темы санкций, заявила Захарова - РИА Новости, 30.07.2025
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15:11 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zakharova-2032388564.html
Запад не может "отклеиться" от темы санкций, заявила Захарова
Запад не может "отклеиться" от темы санкций, заявила Захарова - РИА Новости, 30.07.2025
Запад не может "отклеиться" от темы санкций, заявила Захарова
Россия видит, что Запад не может "отклеиться" от темы санкций, Москва принимает меры, чтобы им противостоять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:11:00+03:00
2025-07-30T15:11:00+03:00
в мире
россия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия видит, что Запад не может "отклеиться" от темы санкций, Москва принимает меры, чтобы им противостоять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Мы видим, что от темы санкций Запад просто отклеиться не может. Вот такое впечатление, что буксуют постоянно. Видимо, других вариантов уже не осталось – истребили. При этом мы реагируем и предпринимаем меры для того, чтобы всему этому противостоять или оборачивать это даже в собственных интересах, использовать это", - сказала она в ходе брифинга в среду. Как отметила Захарова, нет сомнений, что при введении антироссийских санкций наносится и удар по мировой экономике. "То, что эти санкции уже буквально подорвали благополучие целых регионов мира – это тоже понятно. Странно, что это понятно одним и непонятно другим", - заключила она. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html
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в мире, россия, москва, мария захарова
В мире, Россия, Москва, Мария Захарова
Запад не может "отклеиться" от темы санкций, заявила Захарова

Захарова: Россия принимает меры, чтобы противостоять санкциям Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия видит, что Запад не может "отклеиться" от темы санкций, Москва принимает меры, чтобы им противостоять, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы видим, что от темы санкций Запад просто отклеиться не может. Вот такое впечатление, что буксуют постоянно. Видимо, других вариантов уже не осталось – истребили. При этом мы реагируем и предпринимаем меры для того, чтобы всему этому противостоять или оборачивать это даже в собственных интересах, использовать это", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Как отметила Захарова, нет сомнений, что при введении антироссийских санкций наносится и удар по мировой экономике.
"То, что эти санкции уже буквально подорвали благополучие целых регионов мира – это тоже понятно. Странно, что это понятно одним и непонятно другим", - заключила она.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Захарова емко отозвалась о Каллас, сообщившей о работе над новыми санкциями
13 мая, 22:12
 
В миреРоссияМоскваМария Захарова
 
 
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