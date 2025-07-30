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МИД: Россия ответит на притеснения российских журналистов в Германии - РИА Новости, 30.07.2025
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14:53 30.07.2025 (обновлено: 14:55 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zakharova-2032380492.html
МИД: Россия ответит на притеснения российских журналистов в Германии
МИД: Россия ответит на притеснения российских журналистов в Германии - РИА Новости, 30.07.2025
МИД: Россия ответит на притеснения российских журналистов в Германии
Россия будет отвечать на все случаи притеснения российских журналистов в Германии, со стороны Берлина это целенаправленное желание зачистить свое информационное РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:53:00+03:00
2025-07-30T14:55:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
россия
мария захарова
дмитрий киселев
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия будет отвечать на все случаи притеснения российских журналистов в Германии, со стороны Берлина это целенаправленное желание зачистить свое информационное пространство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости. "Это целенаправленное желание зачистить свое собственное информационное поле, сделать это разными методами", - сказала Захарова на брифинге в среду. Она подчеркнула, что это желание продиктовано в том числе и тем, что российские медиа пользуются спросом в обществе, из-за этого Берлин участвует в "репрессиях" против российских журналистов на уровне всего Европейского союза. "Со своей стороны мы ответственно заявляем, что на каждый случай притеснения наших журналистов в ФРГ будем оперативно реагировать и будем вынуждены принимать - симметричные, асимметричные - разные меры в отношении немецких корреспондентов, которые работают в нашей стране", - подчеркнула представитель МИД РФ. Ранее глава представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергей Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
https://ria.ru/20241128/frg-1986214045.html
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в мире, германия, берлин (город), россия, мария захарова, дмитрий киселев
В мире, Германия, Берлин (город), Россия, Мария Захарова, Дмитрий Киселев
МИД: Россия ответит на притеснения российских журналистов в Германии

Захарова: Москва ответит на все случаи притеснения российских журналистов в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Россия будет отвечать на все случаи притеснения российских журналистов в Германии, со стороны Берлина это целенаправленное желание зачистить свое информационное пространство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Это целенаправленное желание зачистить свое собственное информационное поле, сделать это разными методами", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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28 ноября 2024, 13:52
Она подчеркнула, что это желание продиктовано в том числе и тем, что российские медиа пользуются спросом в обществе, из-за этого Берлин участвует в "репрессиях" против российских журналистов на уровне всего Европейского союза.
"Со своей стороны мы ответственно заявляем, что на каждый случай притеснения наших журналистов в ФРГ будем оперативно реагировать и будем вынуждены принимать - симметричные, асимметричные - разные меры в отношении немецких корреспондентов, которые работают в нашей стране", - подчеркнула представитель МИД РФ.
Ранее глава представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергей Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Захарова заявила, что Россия ответит на преследование Феоктистова в ФРГ
19 июня, 04:34
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияМария ЗахароваДмитрий Киселев
 
 
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