https://ria.ru/20250730/zakharova-2032370213.html

Захарова прокомментировала заявление парламента Болгарии о России

Захарова прокомментировала заявление парламента Болгарии о России - РИА Новости, 30.07.2025

Захарова прокомментировала заявление парламента Болгарии о России

Решение парламента Болгарии назвать Россию страной, которая якобы поддерживает терроризм, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:32:00+03:00

2025-07-30T14:32:00+03:00

2025-07-30T23:45:00+03:00

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европарламент

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Решение парламента Болгарии назвать Россию страной, которая якобы поддерживает терроризм, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Еще одна антироссийская бумажка — 23 июля парламент Болгарии принял декларацию, в которой наряду с традиционными штампами о российской агрессии выражается солидарность с Европарламентом в определении Российской Федерации в качестве, о боже, государства, как они тут додумались, "поддерживающего терроризм". Законодательные собрания ряда европейских государств отметились такого рода заявлениями еще несколько лет назад. Теперь же и болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линию по навешиванию на Россию ярлыка якобы "спонсора терроризма", — сказала она на брифинге. По словам дипломата, тезисы декларации слабо связаны с реальностью, а обвинения беспочвенны. На деле именно западные страны переводят деньги и поставляют оружие киевскому режиму, который не скрывает, что ведет террористическую деятельность против мирных жителей, напомнила Захарова. "Своего собственного спонсорства терроризма западники не видят", — отметила она. Представитель МИД посоветовала болгарским парламентариям помнить, что Россия не оставляет террористические атаки против себя без ответа.

https://ria.ru/20250722/gosduma-2030733979.html

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в мире, россия, болгария, мария захарова, европарламент