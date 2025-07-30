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Захарова прокомментировала заявление парламента Болгарии о России - РИА Новости, 30.07.2025
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14:32 30.07.2025 (обновлено: 23:45 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zakharova-2032370213.html
Захарова прокомментировала заявление парламента Болгарии о России
Захарова прокомментировала заявление парламента Болгарии о России - РИА Новости, 30.07.2025
Захарова прокомментировала заявление парламента Болгарии о России
Решение парламента Болгарии назвать Россию страной, которая якобы поддерживает терроризм, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T14:32:00+03:00
2025-07-30T23:45:00+03:00
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россия
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мария захарова
европарламент
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Решение парламента Болгарии назвать Россию страной, которая якобы поддерживает терроризм, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Еще одна антироссийская бумажка — 23 июля парламент Болгарии принял декларацию, в которой наряду с традиционными штампами о российской агрессии выражается солидарность с Европарламентом в определении Российской Федерации в качестве, о боже, государства, как они тут додумались, "поддерживающего терроризм". Законодательные собрания ряда европейских государств отметились такого рода заявлениями еще несколько лет назад. Теперь же и болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линию по навешиванию на Россию ярлыка якобы "спонсора терроризма", — сказала она на брифинге. По словам дипломата, тезисы декларации слабо связаны с реальностью, а обвинения беспочвенны. На деле именно западные страны переводят деньги и поставляют оружие киевскому режиму, который не скрывает, что ведет террористическую деятельность против мирных жителей, напомнила Захарова. "Своего собственного спонсорства терроризма западники не видят", — отметила она. Представитель МИД посоветовала болгарским парламентариям помнить, что Россия не оставляет террористические атаки против себя без ответа.
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в мире, россия, болгария, мария захарова, европарламент
В мире, Россия, Болгария, Мария Захарова, Европарламент
Захарова прокомментировала заявление парламента Болгарии о России

Захарова: Россия ответит на решение Болгарии объявить ее спонсором терроризма

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Решение парламента Болгарии назвать Россию страной, которая якобы поддерживает терроризм, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Еще одна антироссийская бумажка — 23 июля парламент Болгарии принял декларацию, в которой наряду с традиционными штампами о российской агрессии выражается солидарность с Европарламентом в определении Российской Федерации в качестве, о боже, государства, как они тут додумались, "поддерживающего терроризм". Законодательные собрания ряда европейских государств отметились такого рода заявлениями еще несколько лет назад. Теперь же и болгарские депутаты в попытке угнаться за локомотивом европейской русофобии, пусть и несколько запоздало, но подхватили ущербную по своей сути линию по навешиванию на Россию ярлыка якобы "спонсора терроризма", — сказала она на брифинге.
По словам дипломата, тезисы декларации слабо связаны с реальностью, а обвинения беспочвенны. На деле именно западные страны переводят деньги и поставляют оружие киевскому режиму, который не скрывает, что ведет террористическую деятельность против мирных жителей, напомнила Захарова.
"Своего собственного спонсорства терроризма западники не видят", — отметила она.
Представитель МИД посоветовала болгарским парламентариям помнить, что Россия не оставляет террористические атаки против себя без ответа.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Депутаты Госдумы обсудили межпарламентское взаимодействие с Болгарией
22 июля, 23:24
 
В миреРоссияБолгарияМария ЗахароваЕвропарламент
 
 
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