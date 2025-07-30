https://ria.ru/20250730/zaharova-2032405472.html

Захарова цитатой предупредила западных журналистов о репрессиях

Захарова цитатой предупредила западных журналистов о репрессиях - РИА Новости, 30.07.2025

Захарова цитатой предупредила западных журналистов о репрессиях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив о высказывании немецкого священника и противника нацистского режима Мартина Нимёллера,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:16:00+03:00

2025-07-30T16:16:00+03:00

2025-07-30T16:16:00+03:00

в мире

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германия

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мария захарова

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнив о высказывании немецкого священника и противника нацистского режима Мартина Нимёллера, предупредила, что западные журналисты неизбежно будут преследоваться властями своих же стран, как уже преследуются их российские коллеги. На брифинге для СМИ Захарова указала на принятие в Британии закона о "безопасности в интернете", предоставляющего властям страны тотальный контроль над деятельностью жителей страны в интернете. По ее оценке, речь идет об инструменте по ограничению свободы слова. Она добавила, что в другой англосаксонской стране, в Австралии, в конце текущего года вступит в силу законодательство, которое позволит властям страны применять цензуру в цифровом пространстве. "Когда они преследовали российских журналистов, мы молчали - мы не были российскими журналистами. Когда они стали удалять и блокировать российские средства массовой информации, мы молчали - мы же не российские средства массовой информации. Когда они стали придумывать "русскую угрозу" и highly likely ("весьма вероятно" - оборот, часто употребляемый на Западе вместо доказательств причастности РФ к тем или иным событиям - ред.), мы молчали - мы же не русские. Когда они пришли за нами, за западными журналистами, за западной аудиторий в интернете, за западными гражданами, которые пользуются западными возможностями ИКТ, заступиться за нас было уже некому", - привела она измененное с учетом контекста высказывание Нимёллера, обращаясь к западным журналистам. Дипломат выразила уверенность в том, что все меры, примененные Западом против российских журналистов, коснутся и их западных коллег, но им в их же странах помочь уже никто не сможет. Российские журналисты на Западе за последние годы сталкивались с невыдачей виз, допросами, обвинениями во вмешательстве в дела государств и другими формами притеснения и преследования. Ранее глава представительства международной медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергей Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует о том, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.

https://ria.ru/20250509/zakharova-2015891988.html

https://ria.ru/20250730/zakharova-2032380492.html

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в мире, россия, германия, берлин (город), мария захарова, дмитрий киселев