https://ria.ru/20250730/zaharova-2032300574.html
Захарова прокомментировала заявление Британии о признании Палестины
Захарова прокомментировала заявление Британии о признании Палестины - РИА Новости, 30.07.2025
Захарова прокомментировала заявление Британии о признании Палестины
Западное спекулирование с признанием палестинского государства показывает, насколько мало для западников на самом деле значат международное право и права... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:35:00+03:00
2025-07-30T10:35:00+03:00
2025-07-30T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Западное спекулирование с признанием палестинского государства показывает, насколько мало для западников на самом деле значат международное право и права человека, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве. "Это говорит о том, насколько западники плевать хотели на каждого человека, на общность людей, на права человека, на гуманитарное право, на международное право. Вдумайтесь: угрожают признать Государство Палестина. Мы государством признали, у нас посольство действует, отношения развиваются, а они угрожают признать. Это таким образом пытаются остановить действия Израиля, руководства Израиля, которые привели к такому количеству жертв среди палестинцев", - сказала она в эфире радио Sputnik. Захарова подчеркнула, что невозможно представить спекулирование такого плана со стороны России. "Это же особая нота... Угрожают признанием. А люди-то где? Признанием чего? Это же не просто название на карте", - добавила дипломат. Государство Палестина признают 147 стран, США не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250730/zaharova-2032253835.html
https://ria.ru/20250730/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, россия, сша, мария захарова, оон
В мире, Палестина, Россия, США, Мария Захарова, ООН
Захарова прокомментировала заявление Британии о признании Палестины
Захарова: Запад плевать хотел на международное право в ситуации с Палестиной
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Западное спекулирование с признанием палестинского государства показывает, насколько мало для западников на самом деле значат международное право и права человека, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во вторник в канцелярии премьера Британии Кира Стармера заявили, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в полуэксклаве.
"Это говорит о том, насколько западники плевать хотели на каждого человека, на общность людей, на права человека, на гуманитарное право, на международное право. Вдумайтесь: угрожают признать Государство Палестина. Мы государством признали, у нас посольство действует, отношения развиваются, а они угрожают признать. Это таким образом пытаются остановить действия Израиля, руководства Израиля, которые привели к такому количеству жертв среди палестинцев", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова
подчеркнула, что невозможно представить спекулирование такого плана со стороны России
.
"Это же особая нота... Угрожают признанием. А люди-то где? Признанием чего? Это же не просто название на карте", - добавила дипломат.
Государство Палестина
признают 147 стран, США
не входят в их число. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН
. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия
, Норвегия
, Испания
и Армения
.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.