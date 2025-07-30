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Захарова раскритиковала отказ США обсуждать конфликт Израиля и Палестины - РИА Новости, 30.07.2025
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02:21 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zaharova-2032253835.html
Захарова раскритиковала отказ США обсуждать конфликт Израиля и Палестины
Захарова раскритиковала отказ США обсуждать конфликт Израиля и Палестины - РИА Новости, 30.07.2025
Захарова раскритиковала отказ США обсуждать конфликт Израиля и Палестины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала позицию США, отказавшихся участвовать в конференции ООН по... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:21:00+03:00
2025-07-30T02:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала позицию США, отказавшихся участвовать в конференции ООН по палестино-израильскому урегулированию. В обнародованном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс говорилось, что Соединенные Штаты отказались участвовать в конференции ООН по урегулированию ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств, назвав это мероприятие вредным для дипломатических усилий, "пощечиной жертвам 7 октября" и "оскорблением". "А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне - солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?" - написала Захарова. Дипломат также задалась вопросом, не считает ли госпожа Брюс производство патронов на американских фабриках, которые попадают в руки боевиков ВСУ, оскорблением памяти детей, чьи имена увековечены на Аллее Ангелов в Донецке. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250730/izrail-2032251105.html
https://ria.ru/20250729/rossija-2032123891.html
https://ria.ru/20250729/konflikt-1915630213.html
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В мире, Россия, Украина, Израиль, Мария Захарова, Сергей Лавров, ООН, Вооруженные силы Украины, ХАМАС
Захарова раскритиковала отказ США обсуждать конфликт Израиля и Палестины

Захарова раскритиковала отказ США участвовать в конференции ООН по Палестине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала позицию США, отказавшихся участвовать в конференции ООН по палестино-израильскому урегулированию.
В обнародованном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс говорилось, что Соединенные Штаты отказались участвовать в конференции ООН по урегулированию ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств, назвав это мероприятие вредным для дипломатических усилий, "пощечиной жертвам 7 октября" и "оскорблением".
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"А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне - солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?" - написала Захарова.
Дипломат также задалась вопросом, не считает ли госпожа Брюс производство патронов на американских фабриках, которые попадают в руки боевиков ВСУ, оскорблением памяти детей, чьи имена увековечены на Аллее Ангелов в Донецке.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
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Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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