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Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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15:40 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/yarovaya-2032395199.html
Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта после землетрясения
Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта после землетрясения
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта специалистами федерального Минтранса и Росавиации для обеспечения безопасности... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:40:00+03:00
2025-07-30T15:40:00+03:00
происшествия
камчатка
ирина яровая
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта специалистами федерального Минтранса и Росавиации для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. "Находясь в крае незамедлительно начала действовать – лично связалась с профильным вице-премьером Виталием Савельевым и инициировала проведение проверки аэропорта Камчатки федеральными специалистами Минтранса и Росавиации. Безопасность людей – абсолютный приоритет. По факту нашего взаимодействия экстренно были приняты правильные решения, а именно – вице-премьер дал поручения Минтрансу и Росавиации о проведении проверки", - сообщила журналистам Яровая. Депутат отметила, что она также обсудила ситуацию с министром транспорта Андреем Никитиным. "Комиссия, сформированная Росавиацией по поручению Минтранса, уже приступает к проведению экспертизы и оценке безопасности аэропорта. Мы договорились находиться на постоянной связи. Как только будут готовы результаты экспертизы, министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров лично доложат о результатах для принятия дальнейших решений", - добавила вице-спикер ГД. "Мы взаимодействуем с губернатором края Владимиром Солодовым по всем вопросам, которые требуют помощи, в том числе поддержки региона на федеральном уровне", - заключила Яровая.
https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032392319.html
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032343710.html
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происшествия, камчатка, ирина яровая, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Ирина Яровая, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта после землетрясения

Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта для безопасности пассажиров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта специалистами федерального Минтранса и Росавиации для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах.
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"Находясь в крае незамедлительно начала действовать – лично связалась с профильным вице-премьером Виталием Савельевым и инициировала проведение проверки аэропорта Камчатки федеральными специалистами Минтранса и Росавиации. Безопасность людей – абсолютный приоритет. По факту нашего взаимодействия экстренно были приняты правильные решения, а именно – вице-премьер дал поручения Минтрансу и Росавиации о проведении проверки", - сообщила журналистам Яровая.
Депутат отметила, что она также обсудила ситуацию с министром транспорта Андреем Никитиным.
"Комиссия, сформированная Росавиацией по поручению Минтранса, уже приступает к проведению экспертизы и оценке безопасности аэропорта. Мы договорились находиться на постоянной связи. Как только будут готовы результаты экспертизы, министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров лично доложат о результатах для принятия дальнейших решений", - добавила вице-спикер ГД.
"Мы взаимодействуем с губернатором края Владимиром Солодовым по всем вопросам, которые требуют помощи, в том числе поддержки региона на федеральном уровне", - заключила Яровая.
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ПроисшествияКамчаткаИрина ЯроваяЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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