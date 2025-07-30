https://ria.ru/20250730/yarovaya-2032395199.html

Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта после землетрясения

Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта после землетрясения

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта специалистами федерального Минтранса и Росавиации для обеспечения безопасности... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:40:00+03:00

2025-07-30T15:40:00+03:00

2025-07-30T15:40:00+03:00

происшествия

камчатка

ирина яровая

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая инициировала проверку камчатского аэропорта специалистами федерального Минтранса и Росавиации для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. "Находясь в крае незамедлительно начала действовать – лично связалась с профильным вице-премьером Виталием Савельевым и инициировала проведение проверки аэропорта Камчатки федеральными специалистами Минтранса и Росавиации. Безопасность людей – абсолютный приоритет. По факту нашего взаимодействия экстренно были приняты правильные решения, а именно – вице-премьер дал поручения Минтрансу и Росавиации о проведении проверки", - сообщила журналистам Яровая. Депутат отметила, что она также обсудила ситуацию с министром транспорта Андреем Никитиным. "Комиссия, сформированная Росавиацией по поручению Минтранса, уже приступает к проведению экспертизы и оценке безопасности аэропорта. Мы договорились находиться на постоянной связи. Как только будут готовы результаты экспертизы, министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров лично доложат о результатах для принятия дальнейших решений", - добавила вице-спикер ГД. "Мы взаимодействуем с губернатором края Владимиром Солодовым по всем вопросам, которые требуют помощи, в том числе поддержки региона на федеральном уровне", - заключила Яровая.

https://ria.ru/20250730/zemletrjasenie-2032392319.html

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032343710.html

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происшествия, камчатка, ирина яровая, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области