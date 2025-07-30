https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032259590.html

В Японии объявили угрозу цунами почти по всему восточному побережью

В Японии объявили угрозу цунами почти по всему восточному побережью - РИА Новости, 30.07.2025

В Японии объявили угрозу цунами почти по всему восточному побережью

Предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами почти по всему восточному побережью Японии, на севере волна может достигнуть 3 метров, сообщило главное... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T03:48:00+03:00

2025-07-30T03:48:00+03:00

2025-07-30T04:33:00+03:00

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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами почти по всему восточному побережью Японии, на севере волна может достигнуть 3 метров, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с 1 метра до 3 метров. При этом даже высота цунами в 1 метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни.Предположительно, цунами достигнет берега Японии в 10.00-10.30 (4.00-4.30 мск).При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256333.html

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256953.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, в мире, землетрясение