https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032259590.html
В Японии объявили угрозу цунами почти по всему восточному побережью
В Японии объявили угрозу цунами почти по всему восточному побережью - РИА Новости, 30.07.2025
В Японии объявили угрозу цунами почти по всему восточному побережью
Предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами почти по всему восточному побережью Японии, на севере волна может достигнуть 3 метров, сообщило главное... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T03:48:00+03:00
2025-07-30T03:48:00+03:00
2025-07-30T04:33:00+03:00
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами почти по всему восточному побережью Японии, на севере волна может достигнуть 3 метров, сообщило главное метеорологическое управление Японии.Объявленное ранее в Японии предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с 1 метра до 3 метров. При этом даже высота цунами в 1 метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни.Предположительно, цунами достигнет берега Японии в 10.00-10.30 (4.00-4.30 мск).При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256333.html
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256953.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, землетрясение
Япония, В мире, Землетрясение
В Японии объявили угрозу цунами почти по всему восточному побережью
На севере Японии прогнозируют цунами с высотой волн до трех метров
ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами почти по всему восточному побережью Японии, на севере волна может достигнуть 3 метров, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Объявленное ранее в Японии
предупреждение о цунами заменили на угрозу цунами. Также изменили предположительную высоту волны с 1 метра до 3 метров. При этом даже высота цунами в 1 метр обладает достаточной разрушительной силой и представляет угрозу для жизни.
Предположительно, цунами достигнет берега Японии в 10.00-10.30 (4.00-4.30 мск).
При канцелярии премьер-министра Японии создан кризисный штаб.
Метеорологи предупреждают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами и призывают оповестить своих близких в этих районах.