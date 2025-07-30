https://ria.ru/20250730/yaponiya-2032255582.html
В северных районах Японии предупредили о цунами
В северных районах Японии предупредили о цунами - РИА Новости, 30.07.2025
В северных районах Японии предупредили о цунами
Предупреждение о цунами объявлено на восточном побережье северных районов Японии после землетрясения на Камчатке, сообщило метеорологическое управление страны. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T02:51:00+03:00
2025-07-30T02:51:00+03:00
2025-07-30T04:46:00+03:00
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ТОКИО, 30 июл – РИА Новости. Предупреждение о цунами объявлено на восточном побережье северных районов Японии после землетрясения на Камчатке, сообщило метеорологическое управление страны.На восточном побережье севера Японии ожидается цунами высотой до одного метра, оно достигнет берега в 10.00-10.30 (4.00-4.30 мск). Почти по всему восточному побережью в более южных районах высота цунами ожидается до 0,2 метров.Метеорологи предупреждают, что цунами обладает большой силой и даже при высоте один метр сбивает с ног и представляет угрозу для жизни. Также сообщают, что из-за того, что в Японии землетрясение почти не ощущалось, люди, находящиеся на пляже и в море, могут не знать о цунами, и призывают оповестить своих близких в этих районах.При канцелярии премьера Японии создан кризисный штаб.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032256202.html
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032256953.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, камчатка, цунами на камчатке
В мире, Япония, Камчатка, Цунами на Камчатке
В северных районах Японии предупредили о цунами
В северных районах Японии объявили предупреждение о цунами до метра