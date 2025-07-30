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Экс-полицейскому продлили домашний арест по делу о взятке от редактора

Экс-полицейскому продлили домашний арест по делу о взятке от редактора - РИА Новости, 30.07.2025

Экс-полицейскому продлили домашний арест по делу о взятке от редактора

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрею Карпову,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T14:33:00+03:00

2025-07-30T14:33:00+03:00

2025-07-30T14:33:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрею Карпову, обвиняемому в получении взятки от редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова за предоставление оперативной сводки, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона. "Карпову продлена мера – домашний арест по 4 октября включительно", – сказала собеседница агентства. Как уточнили РИА Новости в Ленинском райсуде, следствие обратилось в инстанцию о продлении меры пресечения и для Аллаярова, заседание назначено на четверг. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется редактор Аллаяров, является родным дядей журналиста. Суд арестовал Аллаярова 6 июня. В этот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, ранее сообщала РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди". Также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.

https://ria.ru/20250723/baza-2030951019.html

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