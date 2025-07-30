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В Павлограде прогремели взрывы
В Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2025
В Павлограде прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:44:00+03:00
2025-07-30T00:44:00+03:00
2025-07-30T00:44:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Павлограде прогремели взрывы
В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы