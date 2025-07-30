https://ria.ru/20250730/vzryvy-2032250162.html

В Павлограде прогремели взрывы

В Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2025

В Павлограде прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:44:00+03:00

2025-07-30T00:44:00+03:00

2025-07-30T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Павлограде Днепропетровской области были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241022/podpole-1979234955.html

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Дарья Буймова

в мире, павлоград, днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины