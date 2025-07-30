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ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 30.07.2025 (обновлено: 20:35 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/vsu-2032462081.html
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные в среду обстреляли и атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T20:13:00+03:00
2025-07-30T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные в среду обстреляли и атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях… В районе автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка работающий в поле трактор подорвался на суббоеприпасе", - написал глава региона в Telegram-канале. Гладков добавил, что село Новая Таволжанка дважды подверглось обстрелам. В селе Никольское Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. По данным губернатора, в Валуйском округе поселок Уразово атакован тремя дронами, в хуторе Леоновка от удара FPV-дрона поврежден социальный объект. Кроме того, село Двулучное, хутор Бабка, село Соболевка, село Борки подверглись атакам шести дронов. "В Краснояружском районе на окраине посёлка Отрадовский грузовой автомобиль, принадлежащий сельхозпредприятию, подвергся атаке FPV-дрона, вследствие чего у машины повреждён кузов. В районе посёлка Красная Яруга дрон ударил по легковому автомобилю", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032273775.html
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шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные в среду обстреляли и атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают наносить удары по нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях… В районе автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка работающий в поле трактор подорвался на суббоеприпасе", - написал глава региона в Telegram-канале.
Гладков добавил, что село Новая Таволжанка дважды подверглось обстрелам. В селе Никольское Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. По данным губернатора, в Валуйском округе поселок Уразово атакован тремя дронами, в хуторе Леоновка от удара FPV-дрона поврежден социальный объект. Кроме того, село Двулучное, хутор Бабка, село Соболевка, село Борки подверглись атакам шести дронов.
"В Краснояружском районе на окраине посёлка Отрадовский грузовой автомобиль, принадлежащий сельхозпредприятию, подвергся атаке FPV-дрона, вследствие чего у машины повреждён кузов. В районе посёлка Красная Яруга дрон ударил по легковому автомобилю", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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