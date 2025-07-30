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В ЛНР при атаке дрона ВСУ на дом пострадали три человека
В ЛНР при атаке дрона ВСУ на дом пострадали три человека - РИА Новости, 30.07.2025
В ЛНР при атаке дрона ВСУ на дом пострадали три человека
При атаке дрона ВСУ в Горском в ЛНР пострадали три человека, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:14:00+03:00
2025-07-30T19:14:00+03:00
2025-07-30T19:45:00+03:00
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ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ в Горском в ЛНР пострадали три человека, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Три человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ на частный дом в Горском", — уточнили власти.По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, пострадавшие — супружеская пара, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также пожилая жительница, получившая контузию, доставлена в больницу в шоковом состоянии.Отмечается, что беспилотник спикировал на жилой дом, в результате чего здание частично разрушено.Украинские боевики с 2014 года регулярно обстреливают мирные населенные пункты Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР при атаке дрона ВСУ на дом пострадали три человека
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на частный дом в Горском в ЛНР