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ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 30.07.2025
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12:13 30.07.2025 (обновлено: 12:14 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/vsu-2032319358.html
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных ВСУ, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:13:00+03:00
2025-07-30T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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безопасность
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных ВСУ, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных ВСУ, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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