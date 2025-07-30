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ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных ВСУ, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:13:00+03:00
2025-07-30T12:13:00+03:00
2025-07-30T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных ВСУ, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки