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ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 30.07.2025

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных ВСУ, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:13:00+03:00

2025-07-30T12:13:00+03:00

2025-07-30T12:14:00+03:00

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херсонская область

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 55 военных ВСУ, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)