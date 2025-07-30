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ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 30.07.2025 (обновлено: 12:16 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/vsu-2032318858.html
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:12:00+03:00
2025-07-30T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и артиллерийское орудие западного производства, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Искра, Александроград, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Вороное, Январское и Новопетровское Днепропетровской области."ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - добавляется в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и артиллерийское орудие западного производства, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Искра, Александроград, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Вороное, Январское и Новопетровское Днепропетровской области.
"ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - добавляется в сводке.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
26 июля, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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