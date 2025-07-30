https://ria.ru/20250730/vsu-2032318858.html

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 30.07.2025

ВСУ потеряли более 210 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:12:00+03:00

2025-07-30T12:12:00+03:00

2025-07-30T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки более 210 военнослужащих и артиллерийское орудие западного производства, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Искра, Александроград, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Вороное, Январское и Новопетровское Днепропетровской области."ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств", - добавляется в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250726/udar-2031594099.html

донецкая народная республика

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безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)