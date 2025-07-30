https://ria.ru/20250730/vsu-2032318283.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 30.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в районах Осиново в Харьковской области и Шандриголово в ДНР, противник потерял более 245... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:11:00+03:00

2025-07-30T12:11:00+03:00

2025-07-30T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в районах Осиново в Харьковской области и Шандриголово в ДНР, противник потерял более 245 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах Осиново в Харьковской области и Шандриголово в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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