https://ria.ru/20250730/vsu-2032318095.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 30.07.2025

ВСУ за сутки потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:09:00+03:00

2025-07-30T12:09:00+03:00

2025-07-30T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сумская область

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, танковой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Меловое и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке ведомства."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сумская область