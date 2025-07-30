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ВСУ за сутки потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:09:00+03:00
2025-07-30T12:09:00+03:00
2025-07-30T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, танковой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Меловое и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке ведомства."ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Сумская область
ВСУ за сутки потеряли свыше 190 боевиков в зоне действий "Севера"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 190 военных в зоне действий "Севера"