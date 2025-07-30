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ВСУ обстреляли левобережье Днепра
ВСУ обстреляли левобережье Днепра - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ обстреляли левобережье Днепра
Боевики украинской армии за день провели 68 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:38:00+03:00
2025-07-30T10:38:00+03:00
2025-07-30T10:38:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 30 июл - РИА Новости. Боевики украинской армии за день провели 68 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 28 обстрелов со стороны украинской армии были проведены ночью. За сутки под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Алешки, Каховка, Новая Каховка, Абрикосовка, Васильевка, Григорьевка, Днепряны, Малая Лепетиха, Старая Маячка.
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происшествия, херсонская область , вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли левобережье Днепра
ВСУ провели 68 обстрелов левобережья Днепра в Херсонской области