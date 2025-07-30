https://ria.ru/20250730/vsu--2032314206.html

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области - РИА Новости, 30.07.2025

ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области

ВСУ при помощи дрона атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:47:00+03:00

2025-07-30T11:47:00+03:00

2025-07-30T11:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

харьковская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. ВСУ при помощи дрона атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Боевики киевского режима в очередной раз нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи минздрава... Харьковской области. Никто из сотрудников не пострадал", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате удара поврежден автомобиль.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2025

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виталий ганчев, харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия