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ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области
ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области - РИА Новости, 30.07.2025
ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области
ВСУ при помощи дрона атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:47:00+03:00
2025-07-30T11:47:00+03:00
2025-07-30T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
харьковская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. ВСУ при помощи дрона атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, пострадавших нет, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Боевики киевского режима в очередной раз нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи минздрава... Харьковской области. Никто из сотрудников не пострадал", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в результате удара поврежден автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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виталий ганчев, харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области
ВСУ при помощи дрона атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области