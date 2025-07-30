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Воробьев: "Активное долголетие" объединило 500 тыс человек в Подмосковье - РИА Новости, 30.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:51 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vorobev-2032332774.html
Воробьев: "Активное долголетие" объединило 500 тыс человек в Подмосковье
Воробьев: "Активное долголетие" объединило 500 тыс человек в Подмосковье - РИА Новости, 30.07.2025
Воробьев: "Активное долголетие" объединило 500 тыс человек в Подмосковье
Свыше 500 тысяч человек стали участниками губернаторского проекта "Активное долголетие" в Подмосковье, с начала года к нему присоединились еще 120 тысяч жителей РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:51:00+03:00
2025-07-30T12:51:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 500 тысяч человек стали участниками губернаторского проекта "Активное долголетие" в Подмосковье, с начала года к нему присоединились еще 120 тысяч жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье работает 68 клубов, где жители региона могут попробовать себя в 30 направлениях: от скандинавской ходьбы до вокала и иностранных языков. "Летом особенно популярны сапсерфинг, прогулки на каноэ и йога на воде. Кто-то осваивает китайский язык, кто-то – компьютерное многоборье, в котором наши пенсионеры стали победителями Всероссийского чемпионата", – написал в своем телеграм-канале Воробьев. Фестивали для участников проекта – "Ромашковое счастье", "На спортивной орбите", патриотические квесты – собирают сотни человек, подчеркнул глава региона. "Мы видим, как важно пожилым людям не просто заниматься делом, а быть вместе, чувствовать поддержку и движение вперед. Поэтому всячески стараемся создать для них такую атмосферу", – сказал Воробьев. Присоединиться к программе "Активное долголетие" может любой мужчина старше 60 лет и женщина старше 55 лет.
https://ria.ru/20250729/vorobev-2032205325.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Воробьев: "Активное долголетие" объединило 500 тыс человек в Подмосковье

Воробьев: свыше 500 тыс человек участвуют в "Активном долголетии" в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 500 тысяч человек стали участниками губернаторского проекта "Активное долголетие" в Подмосковье, с начала года к нему присоединились еще 120 тысяч жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подмосковье работает 68 клубов, где жители региона могут попробовать себя в 30 направлениях: от скандинавской ходьбы до вокала и иностранных языков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Воробьев: благоустройство десяти лесопарков завершат в Подмосковье
29 июля, 18:39
"Летом особенно популярны сапсерфинг, прогулки на каноэ и йога на воде. Кто-то осваивает китайский язык, кто-то – компьютерное многоборье, в котором наши пенсионеры стали победителями Всероссийского чемпионата", – написал в своем телеграм-канале Воробьев.
Фестивали для участников проекта – "Ромашковое счастье", "На спортивной орбите", патриотические квесты – собирают сотни человек, подчеркнул глава региона.
"Мы видим, как важно пожилым людям не просто заниматься делом, а быть вместе, чувствовать поддержку и движение вперед. Поэтому всячески стараемся создать для них такую атмосферу", – сказал Воробьев.
Присоединиться к программе "Активное долголетие" может любой мужчина старше 60 лет и женщина старше 55 лет.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Свыше 500 объектов теплоснабжения модернизируют к сентябрю в Подмосковье
28 июля, 16:44
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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