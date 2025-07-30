https://ria.ru/20250730/vorobev-2032332774.html

Воробьев: "Активное долголетие" объединило 500 тыс человек в Подмосковье

Воробьев: "Активное долголетие" объединило 500 тыс человек в Подмосковье - РИА Новости, 30.07.2025

Воробьев: "Активное долголетие" объединило 500 тыс человек в Подмосковье

Свыше 500 тысяч человек стали участниками губернаторского проекта "Активное долголетие" в Подмосковье, с начала года к нему присоединились еще 120 тысяч жителей РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:51:00+03:00

2025-07-30T12:51:00+03:00

2025-07-30T12:51:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Свыше 500 тысяч человек стали участниками губернаторского проекта "Активное долголетие" в Подмосковье, с начала года к нему присоединились еще 120 тысяч жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В Подмосковье работает 68 клубов, где жители региона могут попробовать себя в 30 направлениях: от скандинавской ходьбы до вокала и иностранных языков. "Летом особенно популярны сапсерфинг, прогулки на каноэ и йога на воде. Кто-то осваивает китайский язык, кто-то – компьютерное многоборье, в котором наши пенсионеры стали победителями Всероссийского чемпионата", – написал в своем телеграм-канале Воробьев. Фестивали для участников проекта – "Ромашковое счастье", "На спортивной орбите", патриотические квесты – собирают сотни человек, подчеркнул глава региона. "Мы видим, как важно пожилым людям не просто заниматься делом, а быть вместе, чувствовать поддержку и движение вперед. Поэтому всячески стараемся создать для них такую атмосферу", – сказал Воробьев. Присоединиться к программе "Активное долголетие" может любой мужчина старше 60 лет и женщина старше 55 лет.

https://ria.ru/20250729/vorobev-2032205325.html

https://ria.ru/20250728/obekty-2031983539.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев