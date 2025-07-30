https://ria.ru/20250730/vkusvill-2032420640.html

"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и сайта

"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и сайта - РИА Новости, 30.07.2025

"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и сайта

"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T17:07:00+03:00

2025-07-30T17:07:00+03:00

2025-07-30T17:07:00+03:00

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. Ранее в среду ритейлер сообщил РИА Новости о внутреннем сбое, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме. "ВкусВилл" снова на арене е-кома: мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250729/rkn-2032216965.html

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2025

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общество, вкусвилл, россия, технологии