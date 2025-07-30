Рейтинг@Mail.ru
"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и сайта - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vkusvill-2032420640.html
"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и сайта
"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и сайта - РИА Новости, 30.07.2025
"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и сайта
"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T17:07:00+03:00
2025-07-30T17:07:00+03:00
общество
вкусвилл
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751368456_38:0:1016:550_1920x0_80_0_0_da82db9aee4a33684dbee058242543a2.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании. Ранее в среду ритейлер сообщил РИА Новости о внутреннем сбое, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме. "ВкусВилл" снова на арене е-кома: мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250729/rkn-2032216965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751368456_160:0:893:550_1920x0_80_0_0_3fb62d27475868ff405099243f7fc525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вкусвилл, россия, технологии
Общество, ВкусВилл, Россия, Технологии
"ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и сайта

"ВкусВилл" сообщил о восстановлении работы мобильного приложения и сайта

© Изображение предоставлено магазином ВкусВиллВкусвилл
Вкусвилл - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Изображение предоставлено магазином ВкусВилл
Вкусвилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "ВкусВилл" полностью восстановил работу мобильного приложения и официального сайта, сообщили в компании.
Ранее в среду ритейлер сообщил РИА Новости о внутреннем сбое, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме.
"ВкусВилл" снова на арене е-кома: мобильное приложение и сайт полностью восстановили свою работу", - говорится в сообщении.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе аптек "Столички" и "Неофарм"
29 июля, 19:10
 
ОбществоВкусВиллРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала