https://ria.ru/20250730/vkusvill-2032333532.html

"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое

"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое - РИА Новости, 30.07.2025

"ВкусВилл" сообщил о внутреннем сбое

У ритейлера "ВкусВилл" произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T12:53:00+03:00

2025-07-30T12:53:00+03:00

2025-07-30T13:02:00+03:00

вкусвилл

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. У ритейлера "ВкусВилл" произошел внутренний сбой, из-за которого приостановлена работа сайта и мобильного приложения, однако утечек данных нет, это не кибератака, и офлайн-магазины работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В среду на официальном сайте сети магазинов появилось сообщение: "Технические неполадки. Могут быть проблемы с оформлением заказа. Мы скоро все исправим"."У нас, действительно, произошел внутренний сбой, в связи с чем временно приостановлена работа сайта и мобильного приложения. Изменения в конфигурации отсутствуют, подозрительных входов или утечки данных нет, что исключает кибератаку", - говорится в сообщении.В компании отметили, что прилагают все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу мобильного приложения и сайта. Офлайн-магазины работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20250729/rkn-2032216965.html

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031829437.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вкусвилл, общество