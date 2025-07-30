https://ria.ru/20250730/vershinin-2032460500.html

Вершинин обсудил нормализацию обстановки в Газе с главой МИД Ирака

Вершинин обсудил нормализацию обстановки в Газе с главой МИД Ирака - РИА Новости, 30.07.2025

Вершинин обсудил нормализацию обстановки в Газе с главой МИД Ирака

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с главой МИД Ирака Фуадом Хуссейном ситуацию в... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с главой МИД Ирака Фуадом Хуссейном ситуацию в ближневосточном регионе, была отмечена важность активизации коллективных усилий по прекращению боевых действий в секторе Газа, сообщает МИД РФ. "Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Республики Ирак Фуадом Хусейном. В ходе обмена мнениями по ситуации в ближневосточном регионе была отмечена важность активизации коллективных усилий по скорейшему прекращению боевых действий в секторе Газа и нормализации обстановки на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Кроме того, собеседники также рассмотрели вопросы поддержания стабильности и безопасности в Сирии, добавляется в сообщении. Там отметили, что стороны констатировали обоюдную заинтересованность Москвы и Багдада в дальнейшем наращивании практической кооперации на всех ключевых направлениях и подтвердили приоритетное значение укрепления доверительного политического диалога на различных уровнях. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250730/vershinin-2032449915.html

https://ria.ru/20250730/gaza-2032392092.html

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в мире, россия, израиль, сергей вершинин, фуад хусейн