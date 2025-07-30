https://ria.ru/20250730/vershinin-2032449915.html
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.07.2025
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с замглавы МИД Турции Нух Йылмазом ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T19:15:00+03:00
2025-07-30T19:15:00+03:00
2025-07-30T19:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе своего визита в Нью-Йорк обсудил с замглавы МИД Турции Нух Йылмазом ситуацию на Ближнем Востоке, а также пути выхода из масштабного кризиса в зоне арабо-израильского конфликта, сообщает МИД РФ. "Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Нух Йылмазом. Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации на Ближнем Востоке с упором на коллективные усилия по поиску путей выхода из нынешнего масштабного кризиса в зоне арабо-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Кроме того, стороны также рассмотрели другие региональные сюжеты, включая развитие событий в Сирии, и представляющие взаимный интерес вопросы повестки дня Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, отмечается в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.
https://ria.ru/20250730/mid-2032442809.html
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в мире, россия, ближний восток, турция
В мире, Россия, Ближний Восток, Турция
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Вершин обсудил с замглавы МИД Турции текущую ситуацию на Ближнем Востоке