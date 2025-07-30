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"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России - РИА Новости, 30.07.2025
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01:47 30.07.2025
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"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России
"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России - РИА Новости, 30.07.2025
"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России
Очередной ультиматум Трампа говорит лишь о метаниях и отчаянии в администрации президента США Дональда Трампа, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T01:47:00+03:00
2025-07-30T01:47:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости Очередной ультиматум Трампа говорит лишь о метаниях и отчаянии в администрации президента США Дональда Трампа, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube."Я не вижу никакой четкой и ясной позиции (в США. — Прим. ред.). Есть только колебания и метания из стороны в сторону. Еще чувствуется откровенное отчаяние, причем как на Украине, так и в администрации Трампа. Они делают эти замечания, чертят красные линии и тем самым теряют остатки доверия и уважения", — сказал он.Аналитик отметил, что никакой политической победой хозяина Белого дома и не пахнет. По его мнению, это выгодно тем, кто заинтересован в откате Штатов к позиции затягивания конфликта и наращивания продаж оружия."Россия продолжит стабильное продвижение на линии фронта. Так или иначе, они продолжат защищать интересы государства. Ни США, ни Украина с НАТО не смогут им помешать. Вот такая сейчас ситуация", — заключил Хеннингсен.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
https://ria.ru/20250729/tramp-2032237850.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО
"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России

Аналитик Хеннингсен: в ультиматуме Трампа чувствуется отчаяние

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости Очередной ультиматум Трампа говорит лишь о метаниях и отчаянии в администрации президента США Дональда Трампа, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube.
"Я не вижу никакой четкой и ясной позиции (в США. — Прим. ред.). Есть только колебания и метания из стороны в сторону. Еще чувствуется откровенное отчаяние, причем как на Украине, так и в администрации Трампа. Они делают эти замечания, чертят красные линии и тем самым теряют остатки доверия и уважения", — сказал он.
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Аналитик отметил, что никакой политической победой хозяина Белого дома и не пахнет. По его мнению, это выгодно тем, кто заинтересован в откате Штатов к позиции затягивания конфликта и наращивания продаж оружия.
"Россия продолжит стабильное продвижение на линии фронта. Так или иначе, они продолжат защищать интересы государства. Ни США, ни Украина с НАТО не смогут им помешать. Вот такая сейчас ситуация", — заключил Хеннингсен.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.
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