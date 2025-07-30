https://ria.ru/20250730/verdikt-2032252361.html

"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России

"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России - РИА Новости, 30.07.2025

"Чувствуется отчаяние": в США вынесли вердикт по ультиматуму Трампа России

Очередной ультиматум Трампа говорит лишь о метаниях и отчаянии в администрации президента США Дональда Трампа, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T01:47:00+03:00

2025-07-30T01:47:00+03:00

2025-07-30T01:47:00+03:00

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости Очередной ультиматум Трампа говорит лишь о метаниях и отчаянии в администрации президента США Дональда Трампа, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube."Я не вижу никакой четкой и ясной позиции (в США. — Прим. ред.). Есть только колебания и метания из стороны в сторону. Еще чувствуется откровенное отчаяние, причем как на Украине, так и в администрации Трампа. Они делают эти замечания, чертят красные линии и тем самым теряют остатки доверия и уважения", — сказал он.Аналитик отметил, что никакой политической победой хозяина Белого дома и не пахнет. По его мнению, это выгодно тем, кто заинтересован в откате Штатов к позиции затягивания конфликта и наращивания продаж оружия."Россия продолжит стабильное продвижение на линии фронта. Так или иначе, они продолжат защищать интересы государства. Ни США, ни Украина с НАТО не смогут им помешать. Вот такая сейчас ситуация", — заключил Хеннингсен.Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней. В случае провала переговоров Трамп планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое". При этом американский лидер признал, что не уверен в эффективности рестрикций.

https://ria.ru/20250729/tramp-2032237850.html

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, нато