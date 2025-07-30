https://ria.ru/20250730/ukraina-2032306157.html

Шарий заявил о планах Зеленского построить дворцы под Киевом

Шарий заявил о планах Зеленского построить дворцы под Киевом - РИА Новости, 30.07.2025

Шарий заявил о планах Зеленского построить дворцы под Киевом

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ранее Киев указом ограничил в полномочиях, располагает информацией о планах Владимира Зеленского,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:03:00+03:00

2025-07-30T11:03:00+03:00

2025-07-30T11:03:00+03:00

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анатолий шарий

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ранее Киев указом ограничил в полномочиях, располагает информацией о планах Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, а также совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича построить элитные имения в Козине под Киевом, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. "По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца. Четыре дворца должны были быть расположены рядом. Это Чернышов, Миндич, Ермак и Зеленский. Это правда. НАБУ об этом знают", - написал Шарий в своем Telegram-канале. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032156720.html

https://ria.ru/20250728/ermak-2031922050.html

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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, андрей ермак, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)