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Шарий заявил о планах Зеленского построить дворцы под Киевом - РИА Новости, 30.07.2025
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11:03 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ukraina-2032306157.html
Шарий заявил о планах Зеленского построить дворцы под Киевом
Шарий заявил о планах Зеленского построить дворцы под Киевом - РИА Новости, 30.07.2025
Шарий заявил о планах Зеленского построить дворцы под Киевом
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ранее Киев указом ограничил в полномочиях, располагает информацией о планах Владимира Зеленского,... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:03:00+03:00
2025-07-30T11:03:00+03:00
в мире
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украина
владимир зеленский
андрей ермак
анатолий шарий
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ранее Киев указом ограничил в полномочиях, располагает информацией о планах Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, а также совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича построить элитные имения в Козине под Киевом, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий. "По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца. Четыре дворца должны были быть расположены рядом. Это Чернышов, Миндич, Ермак и Зеленский. Это правда. НАБУ об этом знают", - написал Шарий в своем Telegram-канале. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032156720.html
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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, андрей ермак, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Анатолий Шарий, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Шарий заявил о планах Зеленского построить дворцы под Киевом

Шарий: НАБУ знает о планах Зеленского построить элитные имения в Козине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое ранее Киев указом ограничил в полномочиях, располагает информацией о планах Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, а также совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича построить элитные имения в Козине под Киевом, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий.
"По моей информации, на самом деле наши элитарные правители настолько сошли с ума, что в элитном Козине под Киевом решили построить четыре дворца. Четыре дворца должны были быть расположены рядом. Это Чернышов, Миндич, Ермак и Зеленский. Это правда. НАБУ об этом знают", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Эксперт рассказал, кто принимает решения в борьбе вокруг НАБУ и САП
29 июля, 16:12
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал немедленно противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, добавил экс-депутат. А теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, которые годами собирали НАБУ и САП. По мнению экс-депутата, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Ермак координирует срыв голосования по НАБУ и САП, заявили в Раде
28 июля, 13:38
 
В миреКиевСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАнатолий ШарийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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